Аналитики спрогнозировали рост средней ставки по ипотеке до 9% годовых

При этом в июне средневзвешенная ставка по ипотеке в России упала до минимальных в истории 7,07% годовых. Аналитики считают, что это связано с «пиковым» ростом выдачи жилищных кредитов в рамках программы господдержки накануне пересмотра ее условий. Так, по решению правительства, с 1 июля максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%. Допустимый размер ссуды снижен до 3 млн руб. с 6 млн руб. для регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.