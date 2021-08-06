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Аналитики спрогнозировали рост средней ставки по ипотеке до 9% годовых

Ведомости

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу этого года может вырасти до 9% годовых ввиду повышения ключевой ставки Центральным банком, говорится в исследовании аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный», входящей в группу ВТБ.

«Длительный раунд снижения уровня ключевой ставки со стороны регулятора в этом году завершился, что неминуемо начинает влиять и на ставки по кредитам», — заявил генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев. «Сегодня банки готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ они могут вырасти до 9% к концу года, то есть вернуться к своим допандемийным значениям», — добавил он.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 6,5% годовых. С 19 марта ЦБ повысил ее в совокупности на 2,25 п. п. ввиду ускорившихся темпов инфляции. В ВТБ полагают, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики в России не окончен, так что к концу года ключевая ставка может достичь 7% годовых.

Дополнительным фактором повышения ставок на покупку жилья может стать решение ЦБ ужесточить требования по резервированию ипотеки с низким первоначальным взносом (ниже 20%), особенно на первичном рынке, заявили аналитики. По данным «Метра квадратного», почти половина банков из чем 20, представленных в ипотечном брокере компании, с начала июля увеличили ставки в среднем на 0,4 п. п.

При этом в июне средневзвешенная ставка по ипотеке в России упала до минимальных в истории 7,07% годовых. Аналитики считают, что это связано с «пиковым» ростом выдачи жилищных кредитов в рамках программы господдержки накануне пересмотра ее условий. Так, по решению правительства, с 1 июля максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%. Допустимый размер ссуды снижен до 3 млн руб. с 6 млн руб. для регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.

В конце июля аналитики Дом.РФ и Frank RG сообщили, что на конец июня средневзвешенная ставка по ипотеке в новостройках составила 8,22% годовых, на вторичном рынке — 8,43%, а рефинансирования — 8,23%. При этом ставка по программе «Льготная ипотека» зафиксирована на уровне 5,58%, а по «Семейной ипотеке» — 5,14%.

Ранее по теме: Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных