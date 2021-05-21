Банк России ограничит выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ решил ограничить выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом на фоне роста цен на недвижимость в России, который начался в середине прошлого года. Дело в том, что для поддержки экономики во время пандемии коронавируса регулятор опустил ключевую ставку до исторически минимального уровня в 4,25% годовых, вследствие чего упали и ставки по ссудам. Кроме того, в апреле 2020 г. правительство запустило льготную программу, позволяющую оформить ипотеку в новостройке по фиксированной ставке не более 6,5% годовых. Это привело к повышению спроса на жилье в стране.