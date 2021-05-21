Банк России ограничит выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом
Банк России с 1 августа этого года повысит для банков размер надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20%, чтобы ограничить риски данного вида кредитования, сообщила пресс-служба регулятора.
«Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика и будут применяться к кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года», — заявили в ЦБ.
В настоящий момент в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) граждан, то есть того, какую долю своего ежемесячного дохода они направляют на погашение задолженностей, надбавки к коэффициентам риска составляют от 20 до 80 п.п. При этом банки наращивают кредитные портфели за счет выдачи кредитов с низким первоначальным взносом, тем самым повышая свою уязвимость к возможным шокам.
По данным ЦБ, если еще во втором квартале прошлого года доля жилищных ссуд с первоначальным взносом ниже 20% на первичном рынке составляла 24% от общего объема, то уже в первом квартале этого года показатель вырос до 45%. На вторичном рынке показатель увеличился менее значительно — с 30 до 33%.
Повышение надбавок должно дестимулировать банки выдавать ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом. Кроме того, предполагается, что данный шаг ускорит восстановление накопленного буфера по таким ссудам и обеспечит устойчивость кредитных организаций к возможным негативным сценариям. Регулятор указал, что данная мера необходима, так как, по данным на 1 апреля, годовой прирост задолженности по ипотечному кредитному портфелю в рублях остается высоким — 23%.
Кроме того, ЦБ предупредил, что, если долговая нагрузка россиян и цены на недвижимость в стране продолжат расти, во втором полугодии, вероятно, будет рассмотрен вопрос об установлении надбавок к коэффициентам риска для жилищных займов с первоначальным взносом выше 20% и заемщиков с высоким ПДН. Так, в первом квартале этого года почти четверть от общего объема предоставленной гражданам ипотеки пришлась на людей, которые направляют на погашение долгов более 80% дохода.
ЦБ решил ограничить выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом на фоне роста цен на недвижимость в России, который начался в середине прошлого года. Дело в том, что для поддержки экономики во время пандемии коронавируса регулятор опустил ключевую ставку до исторически минимального уровня в 4,25% годовых, вследствие чего упали и ставки по ссудам. Кроме того, в апреле 2020 г. правительство запустило льготную программу, позволяющую оформить ипотеку в новостройке по фиксированной ставке не более 6,5% годовых. Это привело к повышению спроса на жилье в стране.
Подорожание недвижимости продолжилось и в этом году. В первом квартале жилье на первичном рынке выросло в цене на 17,6%, а на вторичном — на 13,6%, заявил ЦБ со ссылкой на данные Росстата.