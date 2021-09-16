Набиуллина заявила о скором завершении роста выдачи ипотеки в России

Впрочем, темпы выдачи ипотеки в первой половине года оставались высокими. По данным аналитиков «Дом.РФ» и Frank RG, в январе-июне россияне взяли около 907 000 жилищных ссуд на сумму 2,6 трлн руб. Это на 45 и 76% соответственно превышает показатели аналогичного периода 2020 г. Набиуллина еще в апреле указала на признаки «перегрева» ипотечного рынка в России. Однако уже в конце августа регулятор заявил, что риски этого «перегрева» снизились на фоне изменения условий льготной программы, а также благодаря повышению с 1 августа макропруденциальных надбавок для банков в части выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом — от 15 до 20%. В связи с этим ЦБ отметил, что в дальнейшем ожидается нормализация динамики ипотечного кредитования в России.