Набиуллина заявила о скором завершении роста выдачи ипотеки в России
Фаза активного роста объемов выдач ипотеки в России близится к завершению, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», — сказала она в интервью РБК, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать нового рекорда по выдаче кредитов на покупку жилья по итогам 2021 г.
Росту ипотеки в прошлом году способствовало снижение ставок на подобные кредиты. Это произошло на фоне запуска льготной программы, позволяющей получить ссуду на покупку жилья в новостройке на 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и на 6 млн руб., а в других регионах по ставке не выше 6,5% годовых. Кроме того, с июля 2020 г. ключевая ставка находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых.
В этом году условия изменились. Во-первых, на фоне ускорения инфляции в стране ЦБ с марта начал повышать ключевую ставку. Сейчас она достигла максимальных с октября 2019 г. 6,75% годовых. Кроме того, с 1 июля 2021 г. правительство изменило условия льготной программы. Ставку по ней повысили до 7%, а доступный размер кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов.
Впрочем, темпы выдачи ипотеки в первой половине года оставались высокими. По данным аналитиков «Дом.РФ» и Frank RG, в январе-июне россияне взяли около 907 000 жилищных ссуд на сумму 2,6 трлн руб. Это на 45 и 76% соответственно превышает показатели аналогичного периода 2020 г. Набиуллина еще в апреле указала на признаки «перегрева» ипотечного рынка в России. Однако уже в конце августа регулятор заявил, что риски этого «перегрева» снизились на фоне изменения условий льготной программы, а также благодаря повышению с 1 августа макропруденциальных надбавок для банков в части выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом — от 15 до 20%. В связи с этим ЦБ отметил, что в дальнейшем ожидается нормализация динамики ипотечного кредитования в России.
По мнению Набиуллиной, общие темпы роста ипотеки в 2021 г. превысят 20%. Согласно прогнозу «Дом.РФ», объем выдач составит 4,9–5 трлн руб., что на 10–13% больше, чем в 2020 г.
Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста ипотечного кредитования, глава ЦБ не прогнозирует снижения стоимости жилья. При этом спадет ажиотажный спрос на недвижимость в крупных регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, полагает она.
«Я не думаю, что будет снижение цен, но какая-то стабилизация в некоторых регионах будет. Ситуация в разных регионах и внутри регионов — областные центры, маленькие города — будет очень, очень дифференцирована. Макроэкономический же ажиотаж все-таки уйдет», — сказала Набиуллина.