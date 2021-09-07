В Счетной палате предложили разрешить брать льготную ипотеку только один раз
Счетная палата предложила разрешить оформлять льготную ипотеку один раз в жизни одного заемщика, это поможет снизить искусственный спрос на жилье и цены на недвижимость, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на аудитора палаты Наталью Трунову. Сейчас количество раз для оформления льготной ипотеки под 7% и семейной ипотеки под 6% не ограничено.
«Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом», — сообщила Трунова. Она отметила, что предлагается не привязывать меру к месту жительства, потому что нельзя ограничивать людей в перемещении.
По словам аудитора, в России ограниченное количество рынков и территорий, куда граждане стремятся. «Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны — это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит», — пояснила она.
В июне Счетная палата сообщила, что ускоренный рост ипотечного кредитования может привести к снижению доступности жилья и повысить риск кризиса. Палата предложила скорректировать программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 г.: выдавать ее нуждающимся гражданам и только один раз в жизни заемщика.
С 1 июля этого года правительство пересмотрело условия льготной программы на ипотеку в новостройках. Максимальную ставку повысили с 6,5 до 7% годовых, а размер кредита снизили до 3 млн руб. с 6 млн руб. для большинства регионов. По данным исследовательской компании Frank RG, после этого, в июле, объем выдачи ипотеки упал на 20%.
Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. по поручению президента России Владимира Путина. Изначально действие программы было рассчитано до конца 2022 г., затем её продлили до 1 марта 2023 г. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья, а максимальная сумма кредита зависит от региона. Например, для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн руб., для других территорий — 6 млн руб. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.