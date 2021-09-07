В Счетной палате предложили разрешить брать льготную ипотеку только один раз

По словам аудитора, в России ограниченное количество рынков и территорий, куда граждане стремятся. «Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны — это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит», — пояснила она.