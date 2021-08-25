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Мишустин утвердил продление льготной семейной ипотеки

Ведомости

Правительство продлило действие программы «Семейная ипотека», согласно которой кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 г. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 г.», — сообщили в пресс-службе правительства. По словам Мишустина, решение продлить программу ппозволит помочь большему числу семей купить собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, которые предоставляют товары и услуги, необходимые людям, — от строительных материалов до мебели.

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. по поручению президента России Владимира Путина. Изначально действие программы было рассчитано до конца 2022 г., затем её продлили до 1 марта 2023 г. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья, а максимальная сумма кредита зависит от региона. Например, для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн руб., для других территорий — 6 млн руб. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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