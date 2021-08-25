Мишустин утвердил продление льготной семейной ипотеки

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. по поручению президента России Владимира Путина. Изначально действие программы было рассчитано до конца 2022 г., затем её продлили до 1 марта 2023 г. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья, а максимальная сумма кредита зависит от региона. Например, для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн руб., для других территорий — 6 млн руб. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.