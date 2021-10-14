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А1 получила долги структуры Рустама Тарико

Компания стала держателем крупного пакета дефолтных евробондов Russian Standard
Екатерина Литова Дмитрий Игнатьев
Разные группы кредиторов Тарико требуют от него возврата долга, угрожая взысканием 49% акций банка / Евгений Разумный / Ведомости

А1 – инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров – стала крупнейшим (более 30%) держателем дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd., выкупив их у иностранных инвесторов, рассказал «Ведомостям» представитель А1, не раскрыв, у кого именно компания выкупила долг. По бондам компании заложено 49% акций банка «Русский стандарт».

Информация о собственниках облигаций не является общедоступной и не известна даже эмитенту, за исключением случаев, когда держатели сами раскрывают эти сведения, говорит представитель Russian Standard. Согласно доступной ранее информации, компании А1 не было среди держателей облигаций, ими владели в основном крупные международные инвестиционные фонды, отметил он.

Крупнейшим иностранным держателем бумаг был швейцарский фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха – у фонда было 25% долга, писали «Ведомости». Еще известно об американской управляющей компании Amundi Pioneer с активами под управлением в размере $2,1 трлн. «Ведомости» направили запросы в Pala и Amundi.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных