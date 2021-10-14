А1 получила долги структуры Рустама Тарико

А1 получила долги структуры Рустама ТарикоКомпания стала держателем крупного пакета дефолтных евробондов Russian Standard
А1 – инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров – стала крупнейшим (более 30%) держателем дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd., выкупив их у иностранных инвесторов, рассказал «Ведомостям» представитель А1, не раскрыв, у кого именно компания выкупила долг. По бондам компании заложено 49% акций банка «Русский стандарт».
Информация о собственниках облигаций не является общедоступной и не известна даже эмитенту, за исключением случаев, когда держатели сами раскрывают эти сведения, говорит представитель Russian Standard. Согласно доступной ранее информации, компании А1 не было среди держателей облигаций, ими владели в основном крупные международные инвестиционные фонды, отметил он.
Крупнейшим иностранным держателем бумаг был швейцарский фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха – у фонда было 25% долга, писали «Ведомости». Еще известно об американской управляющей компании Amundi Pioneer с активами под управлением в размере $2,1 трлн. «Ведомости» направили запросы в Pala и Amundi.