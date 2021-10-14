А1 получила долги структуры Рустама Тарико

Информация о собственниках облигаций не является общедоступной и не известна даже эмитенту, за исключением случаев, когда держатели сами раскрывают эти сведения, говорит представитель Russian Standard. Согласно доступной ранее информации, компании А1 не было среди держателей облигаций, ими владели в основном крупные международные инвестиционные фонды, отметил он.