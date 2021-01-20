Суд отказал кредиторам Тарико во взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»Иск был подан лондонским филиалом Citibank в рамках взыскания долга на сумму $757,2 млн
Арбитражный суд Москвы отказал в иске лондонскому филиалу Citibank о взыскании 49% акций «Русский стандарт» с компаний, принадлежащих Russian Standard Ltd. Рустама Тарико. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Citibank выступил истцом, так как является залогодержателем акций и трастовым управляющим.
«В иске отказать полностью», — сказано в карточке дела.
«Ведомости» направили запрос в «Русский стандарт».
Ответчиками по делу были указаны компании «Русский стандарт – инвест» (владеет 9,11% банка, по данным ЦБ) и «Компания “Русский стандарт”» (владеет 90,88% банка). Пакет 49% акций банка служил обеспечением по ценным бумагам. Залогодержатель акций, лондонский Citibank, 16 апреля направлял остальным держателям бондов уведомление о начале процедуры взыскания заложенных акций банка, сообщали «Ведомости» со ссылкой на документ.
Представитель Pala Asset уточнял «Ведомостям», что решение взыскать акции объясняется неисполнением Russian Standard обязательств по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере $757,2 млн.
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Рустама Тарико. Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Эти облигации были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн, писали «Ведомости». Инвесторы тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard.
В 2018 г. инициативная группа кредиторов, собравшая 25% выпуска, потребовала от Russian Standard немедленно погасить весь выпуск. Они предъявили весь долг к погашению, требовали от Тарико вернуть $623,6 млн и угрожали взыскать заложенные акции банка и продать их, но рассматривали это в качестве крайней меры. Кредиторы жаловались председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, попросив обратить внимание на ситуацию вокруг банка.