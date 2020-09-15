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Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Иск подан в рамках взыскания долга по еврооблигациям на сумму $757,2 млн
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Лондонский филиал Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций «Русский стандарт», сообщили «Ведомостям» в Pala Asset – держателе дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. Рустама Тарико. Факт подачи иска отражен в картотеке арбитражных дел. Ответчиками по иску указаны «Русский стандарт – инвест» (владеет 9,11% банка, по данным ЦБ) и «Компания “Русский стандарт”» (владеет 90,88%).

Этот пакет банка служил обеспечением по ценным бумагам. Залогодержатель акций, лондонский Citibank, 16 апреля направлял остальным держателям бондов уведомление о начале процедуры взыскания заложенных акций банка, писали «Ведомости» со ссылкой на документ.

Представитель Pala Asset уточнил, что решение взыскать акции объясняется неисполнением Russian Standard обязательств по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере $757,2 млн.

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«Кредиторы заинтересованы в максимально скором возмещении долгов, в этой связи заявлено требование об обращении взыскания путем продажи акций с публичных торгов», – подчеркнул представитель.

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико. Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Эти облигации были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн, писали «Ведомости». Инвесторы тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard.

В 2018 г. инициативная группа кредиторов, собравшая 25% выпуска, потребовала от Russian Standard немедленно погасить весь выпуск. Они предъявили весь долг к погашению, требовали от Тарико вернуть $623,6 млн и угрожали взыскать заложенные акции банка и продать их, но рассматривали это в качестве крайней меры. Кредиторы жаловались председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, попросив обратить внимание на ситуацию вокруг банка.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Русского стандарта».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных