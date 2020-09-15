Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»Иск подан в рамках взыскания долга по еврооблигациям на сумму $757,2 млн
Лондонский филиал Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций «Русский стандарт», сообщили «Ведомостям» в Pala Asset – держателе дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. Рустама Тарико. Факт подачи иска отражен в картотеке арбитражных дел. Ответчиками по иску указаны «Русский стандарт – инвест» (владеет 9,11% банка, по данным ЦБ) и «Компания “Русский стандарт”» (владеет 90,88%).
Представитель Pala Asset уточнил, что решение взыскать акции объясняется неисполнением Russian Standard обязательств по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере $757,2 млн.
«Кредиторы заинтересованы в максимально скором возмещении долгов, в этой связи заявлено требование об обращении взыскания путем продажи акций с публичных торгов», – подчеркнул представитель.
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико. Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Эти облигации были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн, писали «Ведомости». Инвесторы тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard.
В 2018 г. инициативная группа кредиторов, собравшая 25% выпуска, потребовала от Russian Standard немедленно погасить весь выпуск. Они предъявили весь долг к погашению, требовали от Тарико вернуть $623,6 млн и угрожали взыскать заложенные акции банка и продать их, но рассматривали это в качестве крайней меры. Кредиторы жаловались председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, попросив обратить внимание на ситуацию вокруг банка.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Русского стандарта».