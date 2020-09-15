Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико. Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Эти облигации были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн, писали «Ведомости». Инвесторы тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard.