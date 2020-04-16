Кредиторы Рустама Тарико претендуют на акции банка «Русский стандарт»Они начали взыскание 49% акций, заложенных по дефолтным еврооблигациям
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. Рустама Тарико – Pala Assets, владеющая свыше 25% выпуска, намерена взыскать 49% акций банка «Русский стандарт». Этот пакет банка Тарико служил обеспечением по бумагам. Залогодержатель акций, лондонский Citibank, 23 марта направил остальным держателям бондов уведомление о начале процедуры взыскания заложенных акций банка, следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердил представитель А1, которая представляет интересы группы кредиторов.
Решение взыскать акции объясняется неисполнением Russian Standard обязательств по выплате процентов в октябре 2017 г. и апреле 2018 г. Поэтому, говорится в уведомлении Citibank, у кредиторов появилось право взыскать залог. Кроме того, срок исковой давности для обращения взыскания акций истекает в октябре 2020 г., указано в уведомлении, а взыскание должно проводиться в российском суде, как установлено договором залога. Citibank как доверительный управляющий готов выполнить всю процедуру при условии получения авансового финансирования на приемлемых для него условиях.
«Ведомости» направили запрос в Citibank. «Такое намерение высказывается [кредиторами] не впервые, но мы пока не получали документального уведомления о запуске взыскания или голосования среди кредиторов», – говорит представитель холдинга «Русский стандарт», добавляя, что эмитент находится в контакте со всеми участниками процесса и по-прежнему открыт к переговорам для взаимоприемлемого урегулирования ситуации.
Акции банка будут распределены среди всех держателей облигаций пропорционально их доле в выпуске, говорится в сообщении фонда Pala Assets, он входит в состав комитета кредиторов.
Для запуска процедуры взыскания необходимо получить у владельцев облигаций согласие: для этого необходимо решение, принятое на собрании кредиторов, говорится в сообщении Citibank. «Мы уверены, что новые акционеры «Русского стандарта» из числа кредиторов обеспечат прозрачность корпоративного управления, – приводятся в сообщении слова главы комитета кредиторов Давида Нитлиспаха, – это позволит снизить риски вывода активов и создаст предпосылки для роста оценки и рыночной ликвидности банка со стороны потенциальных стратегических инвесторов, переговоры с которыми уже ведутся».
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико. Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Эти облигации были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн. Инвесторы тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard. Тогда же они получили заверения, что для спасения банка необходимо списать часть долга и отложить сроки его возврата, говорится в сообщении Pala: выплаты купонов должны были возобновиться сразу после оздоровления финансовых показателей банка.
Russian Standard предложила держателям евробондов выбор: выкупить бумаги за 25% от номинала либо за 20% и получить право на выплаты, которые будут привязаны к результатам работы банка. Оба варианта выгоднее изъятия залога, убеждал представитель Russian Standard: 49% акций банка стоят $50–70 млн, а 25% от номинала бондов – это $136 млн. Инвесторов эти условия не устроили.
В 2018 г. инициативная группа кредиторов, собравшая 25% выпуска, потребовала от Russian Standard немедленно погасить весь выпуск. Они предъявили весь долг к погашению, требовали от Тарико вернуть $623,6 млн и угрожали взыскать заложенные акции банка и продать его по наилучшей цене, но рассматривали это в качестве крайней меры. Кредиторы жаловались председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, попросив обратить внимание на ситуацию вокруг банка.
В итоге держатели бондов пошли в суд: в феврале Pala Assets подала иск к самому Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб. Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский стандарт», «Русский стандарт-инвест» и весь совет директоров. Банк по делу проходит третьей стороной. Претензии Pala на 3,6 млрд руб. связаны с тем, что на такую сумму снизилась стоимость заложенных акций банка, а это принесло фонду убытки.