Искусственный интеллект научился подбирать пин-код карты по видео

Искусственный интеллект научился подбирать пин-код карты по видеоНо для кражи денег этого мало – карту надо скопировать
Искусственный интеллект научился по видео подбирать четырехзначный пин-код от банковской карты, который граждане вводят в банкомате. Метод работает, даже если клиент на 75% прикрывает клавиатуру рукой. Об этом говорится в статье ученых из Университета Падуи и Делфтского университета, опубликованной на портале Корнеллского университета США. По словам ученых, сейчас не существует защиты от таких атак.
Исследователи создали алгоритм, который использует две нейронные сети. Одна отвечает за распознание положения незакрытой части кисти в пространстве для каждого кадра. Вторая опирается на полученные данные для извлечения изменяющихся шаблонов. Время нажатия клавиш определяется с помощью синхронизации движений руки с заполнением звездочек на экране банкомата. Таким образом удается установить точное расположение рук. Для обучения модели записали 5800 видео, на которых 58 добровольцев-правшей вводили пятизначный пин-код.