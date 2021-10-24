Искусственный интеллект научился подбирать пин-код карты по видео

Искусственный интеллект научился по видео подбирать четырехзначный пин-код от банковской карты, который граждане вводят в банкомате. Метод работает, даже если клиент на 75% прикрывает клавиатуру рукой. Об этом говорится в статье ученых из Университета Падуи и Делфтского университета, опубликованной на портале Корнеллского университета США. По словам ученых, сейчас не существует защиты от таких атак.