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Искусственный интеллект научился подбирать пин-код карты по видео

Но для кражи денег этого мало – карту надо скопировать
Вадим Арапов
Искусственный интеллект может по видео подобрать четырехзначный пин-код от банковской карты, даже если клиент на 75% прикрывает клавиатуру рукой / Андрей Гордеев / Ведомости

Искусственный интеллект научился по видео подбирать четырехзначный пин-код от банковской карты, который граждане вводят в банкомате. Метод работает, даже если клиент на 75% прикрывает клавиатуру рукой. Об этом говорится в статье ученых из Университета Падуи и Делфтского университета, опубликованной на портале Корнеллского университета США. По словам ученых, сейчас не существует защиты от таких атак.

Исследователи создали алгоритм, который использует две нейронные сети. Одна отвечает за распознание положения незакрытой части кисти в пространстве для каждого кадра. Вторая опирается на полученные данные для извлечения изменяющихся шаблонов. Время нажатия клавиш определяется с помощью синхронизации движений руки с заполнением звездочек на экране банкомата. Таким образом удается установить точное расположение рук. Для обучения модели записали 5800 видео, на которых 58 добровольцев-правшей вводили пятизначный пин-код.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных