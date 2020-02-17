Крупнейшему банку России приходится решать больше всех проблем с безопасностью и защитой данных. По информации на конец III квартала 2019 г., у Сбербанка было выпущено 126,4 млн дебетовых карт и 18,2 млн кредитных, что в обоих случаях немногим менее половины от всех выпущенных в России карт. Значительную часть возникающих проблем Станислав Кузнецов, который курирует в Сбербанке работу блока «Сервисы» и управления внутрибанковской безопасности, объясняет отсутствием у многих людей элементарных представлений о нормах безопасности. Поэтому повышение финансовой грамотности он считает одним из главных способов противостояния мошенникам.