«Сбербанк сегодня защищает клиентов от мошеннических атак в 97% случаев»
Крупнейшему банку России приходится решать больше всех проблем с безопасностью и защитой данных. По информации на конец III квартала 2019 г., у Сбербанка было выпущено 126,4 млн дебетовых карт и 18,2 млн кредитных, что в обоих случаях немногим менее половины от всех выпущенных в России карт. Значительную часть возникающих проблем Станислав Кузнецов, который курирует в Сбербанке работу блока «Сервисы» и управления внутрибанковской безопасности, объясняет отсутствием у многих людей элементарных представлений о нормах безопасности. Поэтому повышение финансовой грамотности он считает одним из главных способов противостояния мошенникам.
По словам Кузнецова, банку удается защищать своих клиентов от атак мошенников в 97% случаев. Но, сосредоточившись на внешней угрозе, Сбербанк не заметил ее внутри. Прошлой осенью стало известно об утечке данных около 5000 клиентов, которую организовал один из сотрудников.
Как после этого Сбербанк перестроил работу по защите информации, почему клиенты расстаются с деньгами, даже понимая, что их обманывают, и чем биометрические данные, которых у банка уже миллионы образцов, могут помочь в борьбе с кибермошенниками и облегчить жизнь клиентам, Кузнецов рассказал «Ведомостям».
– Да, примерно на 10%, и это весьма существенный рост в абсолютных цифрах. Мы зафиксировали почти 2,5 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества, это почти в 15 раз превышает показатели 2017 г. Нельзя не сказать, что работа правоохранительных органов против этого вида мошенничества улучшилась, но ее явно недостаточно.
– Такой цифры по стране у нас нет. По Сбербанку нам удалось предотвратить хищения средств клиентов на сумму чуть меньше 40 млрд руб. Это означает, что мошенники уже выводили деньги, а мы их остановили.
Мы разработали собственную систему фрод-мониторинга. По сути, мы сегодня защищаем наших клиентов от подобных атак в 97% случаев. Это очень высокий показатель.