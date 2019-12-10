Сбербанк может подключить часть сервисов СБП к концу марта
«Первый квартал – вполне реалистично, возможно, какое-то количество сервисов СБП мы подключим», – заявил предправления Сбербанка Герман Греф после заседания наблюдательного совета.
С помощью СБП можно переводить деньги со счета на счет по номеру мобильного телефона, вне зависимости от того, в каком из банков – участников системы открыты счета отправителя и получателя. Оператор системы – Центробанк – создавал ее как альтернативу системе переводов по номеру мобильного телефона Сбербанка. СБП включает ряд сервисов: переводы между физлицами, между физлицом и юрлицом, также прорабатывается сервис: переводы от юрлица к физлицу, между юрлицами, переводы в адрес госструктур.
Сбербанк, для которого СБП создает угрозу его бизнес-модели, изначально выступал против запуска системы. Государство должно инициировать проекты только в тех сферах, которые не развиваются, подчеркивал Греф в октябре 2018 г. «У нас что, есть проблема с платежами между гражданами? По этой функциональности российский рынок – один из лучших в мире <...> мы точно в тройке лидеров», – возмущался он. Изначально участие в СБП было добровольным, но из-за сопротивления крупнейшего банка, на который приходится около 70% всех переводов с карты на карту, Центробанк обязал банки подключиться к системе.
Все банки с универсальной лицензией должны вступить в СБП к 1 октября 2020 г.
Сбербанк должен был, как и все системно значимые банки, подключиться к СБП к 1 октября – такой срок установил для них ЦБ. Остальные 10 системно значимых банков уже участвуют в СБП, всего к ней подключилось 29 банков. Но Греф за месяц до дедлайна предупредил, что Сбербанк не успевает подключиться в срок. За это ЦБ в ноябре оштрафовал банк, размер штрафа не раскрывался. «Сейчас к системе подключились 10 из 11 системно значимых банков. Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф», – говорила сенаторам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС). ЦБ в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, штраф Сбербанку может достигать 10 млн руб.
К 10–15 января Сбербанк должен закончить доработку всех своих систем, потом начнется тестирование и подключение к Системе быстрых платежей. По нашей практике это занимает несколько месяцев, добавил он, объем очень большой и предстоит большая работа с двух сторон. «Как пойдет, – сказал Греф. – Может быстро пойти, а могут начаться сложности. Мы написали заново под СБП целый ряд сервисов, протокол взаимодействии с СБП совершенно другой, большая часть [работы] связана с кибербезопасностью. Скорее всего, мы будем вводить сервис за сервисом».
Набиуллина пообещала штрафовать Сбербанк, пока тот не подключится к системе. «Мы рассчитываем, что неподключившийся банк выполнит требование регулятора в кратчайшие сроки, – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ЦБ. – В противном случае в рамках предоставленных Банку России полномочий к участнику рынка применяются меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы. Эти правила едины для всех».