Сбербанк может подключить часть сервисов СБП к концу марта

Сбербанк должен был, как и все системно значимые банки, подключиться к СБП к 1 октября – такой срок установил для них ЦБ. Остальные 10 системно значимых банков уже участвуют в СБП, всего к ней подключилось 29 банков. Но Греф за месяц до дедлайна предупредил, что Сбербанк не успевает подключиться в срок. За это ЦБ в ноябре оштрафовал банк, размер штрафа не раскрывался. «Сейчас к системе подключились 10 из 11 системно значимых банков. Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф», – говорила сенаторам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС). ЦБ в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, штраф Сбербанку может достигать 10 млн руб.