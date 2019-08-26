Сбербанк создает конкурента Системе быстрых платежей от ЦБ

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СДМ-банк подключился к системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона, став ее четвертым банком-участником.

Сделать перевод можно будет в мобильных приложениях обоих банков по номеру телефона владельца карты, говорится в сообщении Сбербанка. Комиссия за перевод будет составлять 1% от суммы платежа, но не более 1000 руб.

Всего к системе переводов Сбербанка на сегодня подключились четыре банка и четыре компании: «Тинькофф», Совкомбанк, Проинвестбанк, СДМ-банк, «Связной – Евросеть», МТС, WebMoney и «Моби.Деньги». У Сбербанка большой поток переводов между своими клиентами, говорит предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Подключение к его системе других банков расширит сервис для них, но объемы переводов в другие банки все равно не будут сопоставимы с внутренними.

Представитель Сбербанка не раскрыл актуальные данные по оборотам переводов с карты на карту между физлицами. В III квартале 2018 г. на госбанк приходилось около 70% всех переводов россиян с карты на карту. За январь – март 2019 г. россияне перевели друг другу 7 трлн руб., следует из данных ЦБ.

До середины прошлого года Сбербанк не пускал в свою систему переводов других игроков: клиенты Сбербанка могли отправить деньги по номеру телефона только внутри него самого. Все изменилось, когда Центробанк заявил о создании Системы быстрых платежей (СБП), тоже позволяющей отправлять деньги людям по простому идентификатору – номеру телефона, но уже между любыми банками – участниками системы. СБП призвана разрушить монополию Сбербанка на рынке денежных переводов.

СБП заработала в феврале этого года, и Сбербанк не торопится к ней подключаться.

Государство должно инициировать проекты только в тех сферах, которые не развиваются, говорил предправления Сбербанка Герман Греф. «У нас что, есть проблема с платежами между гражданами? По этой функциональности российский рынок – один из лучших в мире <...> мы точно в тройке лидеров», – подчеркивал он.

Сбербанк обсуждал с регулятором в том числе вопрос коммерческих условий взаимодействия между банками в СБП, рассказывал Греф в июне. ЦБ неоднократно заявлял, что не будет менять тарифы СБП. И все же Сбербанк обязан наряду с другими системно значимыми банками подключиться к СБП к 1 октября, следует из указания ЦБ. К системе уже подключились 16 банков, в том числе все системно значимые кроме Россельхозбанка, МКБ и Сбербанка.

«Для нас приоритетны обе системы переводов, но мы подключились к системе переводов Сбербанка чуть раньше, так как было много запросов от наших клиентов на эту услугу», – объясняет директор департамента розничного бизнеса СДМ-банка Анна Стекольникова. СДМ-банк планирует подключиться к СБП в сентябре-октябре.

Чем больше конкурирующих решений, тем лучше для пользователя, и закон не запрещает создавать свои системы переводов, напоминает управляющий директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Переводы в СБП бесплатны для банков до 2020 г., а затем ЦБ как оператор будет брать комиссию, и вслед за ним могут это сделать и банки, и вопрос в том, будет ли она меньше 1% или нет, рассуждает Обаева. Но завышать тарифы банки все равно не смогут – регулятор будет следить за этим. «При этом, чтобы создание СБП было политически оправданно, ЦБ необходимо, чтобы к ней подключился Сбербанк, который уже попросил отсрочку в месяц и может попросить еще», – заключает она.