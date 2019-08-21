Финансы / Банки

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

«Серафим» – новое и пока малоизвестное приложение для коммуникаций в госкомпаниях

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников. Тема «СБП и мессенджеры» заявлена в программе организуемого Центробанком форума финансовых технологий Finopolis, который пройдет в октябре в Сочи.

СБП позволяет людям переводить другу другу деньги по номеру телефона, в дальнейшем планируется использовать ее для оплаты товаров и услуг по QR-кодам. «Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос», – лаконичен представитель ЦБ, оператора системы. Дальнейшие комментарии он счел преждевременными.

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