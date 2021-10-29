В Госдуме предложили привязать ставку по льготной ипотеке к зарплате в регионах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность привязки размера ипотечной ставки к уровню среднего заработка в регионе. Об этом он заявил на пленарном заседании 28 октября. Это необходимо обсуждать, отметил он, чтобы граждане оставались в своих регионах и там не было дефицита трудовых ресурсов. «Посмотрите, у нас процентная ставка по ипотеке одинаковая для всех регионов, кроме регионов Дальнего Востока. Есть отличия по селу. Но, допустим, между Москвой и Костромой, Санкт-Петербургом и Псковом разницы нет. А было бы правильно привязать ставку к заработной плате и с учетом этого ее корректировать», – отметил Володин.