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В Госдуме предложили привязать ставку по льготной ипотеке к зарплате в регионах

Это может повлечь за собой рост цен на жилье, предупреждают эксперты
Дмитрий Игнатьев Дарья Молоткова
Введение дифференцированных ставок для регионов – полезная мера для тех регионов, где сейчас вялый спрос на недвижимость / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность привязки размера ипотечной ставки к уровню среднего заработка в регионе. Об этом он заявил на пленарном заседании 28 октября. Это необходимо обсуждать, отметил он, чтобы граждане оставались в своих регионах и там не было дефицита трудовых ресурсов. «Посмотрите, у нас процентная ставка по ипотеке одинаковая для всех регионов, кроме регионов Дальнего Востока. Есть отличия по селу. Но, допустим, между Москвой и Костромой, Санкт-Петербургом и Псковом разницы нет. А было бы правильно привязать ставку к заработной плате и с учетом этого ее корректировать», – отметил Володин.

Внедрение дифференцированных ставок можно реализовать в рамках госпрограммы льготной ипотеки, уточнил позднее «Ведомостям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, льготная программа под 7% показала свою эффективность, но максимальный размер кредита по программе сейчас 3 млн руб. – многие граждане не могут воспользоваться этими условиями из-за высоких цен на жилье. «Дифференцированные ставки – разумная идея для реализации льготной программы ипотеки, в том числе семейной, – отметил Аксаков. – Программа должна быть государственной и учитывать бюджетное обеспечение регионов». Для «богатых» регионов, считает Аксаков, должны действовать рыночные ставки. Средневзвешенная ставка в 15 крупнейших ипотечных банках составила 8,57% на 22 октября, следует из данных Дом.РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных