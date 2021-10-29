В Госдуме предложили привязать ставку по льготной ипотеке к зарплате в регионах

В Госдуме предложили привязать ставку по льготной ипотеке к зарплате в регионахЭто может повлечь за собой рост цен на жилье, предупреждают эксперты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность привязки размера ипотечной ставки к уровню среднего заработка в регионе. Об этом он заявил на пленарном заседании 28 октября. Это необходимо обсуждать, отметил он, чтобы граждане оставались в своих регионах и там не было дефицита трудовых ресурсов. «Посмотрите, у нас процентная ставка по ипотеке одинаковая для всех регионов, кроме регионов Дальнего Востока. Есть отличия по селу. Но, допустим, между Москвой и Костромой, Санкт-Петербургом и Псковом разницы нет. А было бы правильно привязать ставку к заработной плате и с учетом этого ее корректировать», – отметил Володин.
Внедрение дифференцированных ставок можно реализовать в рамках госпрограммы льготной ипотеки, уточнил позднее «Ведомостям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, льготная программа под 7% показала свою эффективность, но максимальный размер кредита по программе сейчас 3 млн руб. – многие граждане не могут воспользоваться этими условиями из-за высоких цен на жилье. «Дифференцированные ставки – разумная идея для реализации льготной программы ипотеки, в том числе семейной, – отметил Аксаков. – Программа должна быть государственной и учитывать бюджетное обеспечение регионов». Для «богатых» регионов, считает Аксаков, должны действовать рыночные ставки. Средневзвешенная ставка в 15 крупнейших ипотечных банках составила 8,57% на 22 октября, следует из данных Дом.РФ.