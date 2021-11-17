Как политическая повестка меняет очертания юридического бизнеса

Трансформация рынка юридических услуг в последний год резко ускорилась. Если раньше его ландшафт определяли межкорпоративные споры за те или иные активы, причем, как правило, в пределах одной страны, то теперь спрос все больше разгоняют международные политические тенденции. В частности, введение трансграничного углеродного налога и в целом климатического регулирования, наднациональное налогообложение (Pillar 2), резко ужесточившаяся политика деофшоризации и ряд других. «Ведомости» разбирались, какие очертания будет принимать сфера юридических услуг.