Как политическая повестка меняет очертания юридического бизнеса

Как политическая повестка меняет очертания юридического бизнесаНа него влияют введение климатического регулирования, наднационального налогообложения, деофшоризация и цифровизация
Трансформация рынка юридических услуг в последний год резко ускорилась. Если раньше его ландшафт определяли межкорпоративные споры за те или иные активы, причем, как правило, в пределах одной страны, то теперь спрос все больше разгоняют международные политические тенденции. В частности, введение трансграничного углеродного налога и в целом климатического регулирования, наднациональное налогообложение (Pillar 2), резко ужесточившаяся политика деофшоризации и ряд других. «Ведомости» разбирались, какие очертания будет принимать сфера юридических услуг.
Усиление ESG-повестки и появление новых отраслей права, например климатического регулирования, – как на глобальном, так и на национальном уровне – простимулировало крупные компании начать серьезную подготовку к будущим реалиям. О планах запуска зеленых проектов уже сообщили фактически все российские гиганты. Начиная от энергетических, таких как «Роснефть» – компания обновит стратегию развития с учетом климатической повестки, заканчивая технологическими – например, «Яндекс» и Mail.ru Group впервые начали отчитываться ESG-достижениях.