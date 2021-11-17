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Как политическая повестка меняет очертания юридического бизнеса

На него влияют введение климатического регулирования, наднационального налогообложения, деофшоризация и цифровизация
Дмитрий Гринкевич Анна Иваницкая
Компании начинают тратить больше денег в том числе и на лоббизм «чуждых» политическому мейнстриму проектов / Getty Images

Трансформация рынка юридических услуг в последний год резко ускорилась. Если раньше его ландшафт определяли межкорпоративные споры за те или иные активы, причем, как правило, в пределах одной страны, то теперь спрос все больше разгоняют международные политические тенденции. В частности, введение трансграничного углеродного налога и в целом климатического регулирования, наднациональное налогообложение (Pillar 2), резко ужесточившаяся политика деофшоризации и ряд других. «Ведомости» разбирались, какие очертания будет принимать сфера юридических услуг.

Усиление ESG-повестки и появление новых отраслей права, например климатического регулирования, – как на глобальном, так и на национальном уровне – простимулировало крупные компании начать серьезную подготовку к будущим реалиям. О планах запуска зеленых проектов уже сообщили фактически все российские гиганты. Начиная от энергетических, таких как «Роснефть» – компания обновит стратегию развития с учетом климатической повестки, заканчивая технологическими – например, «Яндекс» и Mail.ru Group впервые начали отчитываться ESG-достижениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных