Стоимость обслуживания кредиток достигла исторического минимума

Несмотря на общий тренд роста ставок в экономике из-за роста ключевой ставки Банка России, стоимость кредитных карт показывает обратную тенденцию: в октябре среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) у кредиток достигло исторического минимума – 23,7% и снизилось на 1 п. п. относительно сентября, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ; единственное учитывает данные Сбербанка). Кредитные карты стали единственным сегментом розничного кредитования, где ПСК снизилась.