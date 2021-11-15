Россияне второй месяц подряд оформили рекордное количество кредиток
В октябре граждане обновили рекорд по количеству взятых кредитных карт, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ) — оно единственное учитывает данные Сбербанка. За прошлый месяц банки выдали 1,61 млн кредиток — на 59% больше, чем за октябрь прошлого года.
Новый рекорд по количеству выданных кредитных карт установлен на фоне роста потребительского спроса в стране, а также снижения количества выдач залоговых видов кредитов — ипотеки и автокредитов, отмечается в сообщении ОКБ. В сентябре банки выдали 222 000 залоговых кредитов, в октябре — 210 000 (-5,4%) против 274 000 в октябре 2020 г. (-23%). Рекорд установлен несмотря на введение Банком России с 1 октября новых мер (надбавки на капитал), направленных на охлаждение необеспеченного кредитования, говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
В Банке России неоднократно упоминали о существующих рисках перегрева на рынке необеспеченного потребкредитования. Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами, за 9 месяцев с начала года — на 16%, заявила 15 ноября в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Это не очень хорошо, потому что дальше — уже опасный рост закредитованности. Конечно, кредитные ставки со скрипом, но тоже повышаются вслед за ключевой, но вот высокие инфляционные ожидания, о которых мы говорили, делают для людей эти кредиты все равно привлекательными, несмотря на повышение ставок», — отметила она.
Размер выданных необеспеченных потребкредитов (кредитов наличными) при этом снизился в октябре на 10,6% по сравнению с сентябрем и составил 564,4 млрд руб., подсчитали ранее в исследовательской компании Frank RG. Ее данные не учитывают выдачи кредиток. Объем выданных POS-кредитов снизился на 3,3% по сравнению с результатами сентября, до 30,7 млрд руб.
ЦБ с лета пытается за счет имеющихся у него механизмов замедлить рост потребкредитования в России. Регулятор за этот год уже два раза повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, но в итоге признал, что мера оказалась не столь эффективной. Принцип действия надбавок такой: чем выше у заемщика риск и показатель ПДН, тем больше банку потребуется капитала на выдачу такого кредита, что должно сделать кредитование менее выгодным. Но банки с большим запасом капитала могут позволить себе продолжать выдавать кредиты даже с повышенными надбавками, признавали в Банке России. Вместе с изменением порядка расчета ПДН регулятор намерен рассмотреть до конца года вопрос об очередном повышении надбавок по необеспеченным потребкредитам, сообщал ЦБ 30 сентября. Также регулятор надеется на скорейшее принятие закона, который позволит ему вводить количественные ограничения на выдачу беззалоговых ссуд.