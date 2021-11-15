Россияне второй месяц подряд оформили рекордное количество кредиток

ЦБ с лета пытается за счет имеющихся у него механизмов замедлить рост потребкредитования в России. Регулятор за этот год уже два раза повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, но в итоге признал, что мера оказалась не столь эффективной. Принцип действия надбавок такой: чем выше у заемщика риск и показатель ПДН, тем больше банку потребуется капитала на выдачу такого кредита, что должно сделать кредитование менее выгодным. Но банки с большим запасом капитала могут позволить себе продолжать выдавать кредиты даже с повышенными надбавками, признавали в Банке России. Вместе с изменением порядка расчета ПДН регулятор намерен рассмотреть до конца года вопрос об очередном повышении надбавок по необеспеченным потребкредитам, сообщал ЦБ 30 сентября. Также регулятор надеется на скорейшее принятие закона, который позволит ему вводить количественные ограничения на выдачу беззалоговых ссуд.