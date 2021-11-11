В России установлен досрочный рекорд по выдаче кредитов наличными

Для сдерживания темпов потребительского кредитования, которые стали ускоряться в этом году после сильного падения в 2020 г. на фоне пандемии и действующих в связи с ней ограничений, ЦБ стал принимать меры. Регулятор дважды в этом году повысил банкам макропруденциальные надбавки по данному виду ссуд — с 1 июля и 1 октября. Кроме того, ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных с июля 2019 г. 7,5% годовых. Таким образом, с начала 2021 г. показатель вырос с исторически минимальных 4,25% годовых на 3,25 п. п.