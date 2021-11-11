В России установлен досрочный рекорд по выдаче кредитов наличными
Российские банки в январе — октябре этого года предоставили населению 15,8 млн кредитов наличными — на 36% больше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), владеющего информацией о 97% заемщиков (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Текущее значение уже превысило показатель за весь 2020 г. — тогда граждане взяли 14,5 млн подобных ссуд. Кроме того, данные января — октября 2021 г. больше итогов 2019 г. в 15,3 млн кредитов.
«Выдачи кредитов наличными на фоне роста потребительского спроса в прошлом месяце вновь оказались на высоком уровне, несмотря на попытки ЦБ охладить необеспеченное потребительское кредитование с помощью дополнительных макропруденциальных мер, начавших действовать с октября. Повышение ключевой ставки тоже не снизило заинтересованность населения в заемных средствах, поэтому мы ожидаем, что общее количество выданных кредитов наличными к концу года приблизится к 20 млн», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Рост кредитования за 10 месяцев произошел в годовом выражении во всех 30 регионах, лидирующих по числу выданных потребкредитов. Наибольшее увеличение зафиксировано в Татарстане — на 44%, до 435 000 штук. В топ вошли также Иркутская (+43%, 351 000 шт.), Московская (+41%, 905 000 шт.) и Тюменская области (+41%, 204 000). Увеличение на 40% зафиксировано в Москве (до 1 млн шт.), Башкортостане (до 489 000 шт.) и Ростовской области (до 418 000 шт.) Наименьший рост был в Алтайском крае, Нижегородской и Омской областях, Приморском крае — по 30% соответственно.
Ранее аналитики Frank RG сообщили, что в октябре российские банки выдали населению 1,8 млн кредитов наличными на 564,4 млрд руб. Это на 8,7 и 10,64% соответственно меньше показателей сентября. Такое снижение стало наибольшим с января этого года, однако в этот период заметное сокращение объема предоставленных ссуд наблюдается всегда. Если же сравнивать с другими месяцами, то оно является максимальным с апреля 2020 г., когда на фоне первой волны пандемии коронавируса и введенного режима нерабочих дней в стране темпы кредитования рухнули более чем на 50%.
Также в октябре средний чек кредита наличными упал на 2,12% в месячном и 1,53% в годовом выражении, составив 314 000 руб. Сейчас он находится на минимуме с мая 2020 г.
Для сдерживания темпов потребительского кредитования, которые стали ускоряться в этом году после сильного падения в 2020 г. на фоне пандемии и действующих в связи с ней ограничений, ЦБ стал принимать меры. Регулятор дважды в этом году повысил банкам макропруденциальные надбавки по данному виду ссуд — с 1 июля и 1 октября. Кроме того, ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных с июля 2019 г. 7,5% годовых. Таким образом, с начала 2021 г. показатель вырос с исторически минимальных 4,25% годовых на 3,25 п. п.