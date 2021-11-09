Аналитики зафиксировали резкое снижение выдачи потребкредитов в России

Выступая в Совете Федерации 22 сентября председатель регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале 2021 г. Кроме того, доля потребительских ссуд на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время. В связи с этим Набиуллина попросила сенаторов принять закон, позволяющий ЦБ вводить количественные ограничения кредитов и займов, которые банки и микрофинансовые организации могут предоставить гражданам за определенный промежуток времени.