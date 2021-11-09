Аналитики зафиксировали резкое снижение выдачи потребкредитов в России
Российские банки в октябре выдали населению 1,8 млн кредитов наличными на 564,4 млрд руб., что на 8,7 и 10,64% соответственно меньше показателей сентября, следует из предварительной оценки аналитиков Frank RG (есть в распоряжении «Ведомостей»). Это наибольшее снижение с января этого года, однако в этот период заметное сокращение объема предоставленных ссуд наблюдается всегда. Если же сравнивать с другими месяцами, то текущее падение является максимальным с апреля 2020 г., когда на фоне первой волны пандемии коронавируса и введенного режима нерабочих дней в стране темпы кредитования рухнули более чем на 50%.
Если же сравнивать с другими месяцами, то текущее падение является максимальным с апреля 2020 г., когда на фоне первой волны пандемии коронавируса и введенного режима нерабочих дней в стране темпы кредитования рухнули более чем на 50%.
Годовая динамика в октябре осталась положительной. Показатели октября на 22,45% в количественном и на 20,58% в денежном выражении превышают значения аналогичного месяца 2020 г. Однако такой прирост — самый маленький с марта этого года. Для сравнения: на пике в апреле число выданных потребительских ссуд увеличилось на 156,7% в годовом выражении, их объем — на 182,86%. В сентябре эти показатели составили 29,72 и 30,24% соответственно.
Средний чек кредита наличными упал на 2,12% в месячном и 1,53% в годовом выражении, составив 314 000 руб. Это минимум с мая 2020 г.
Наблюдаемая динамика последовала за усилиями Банка России по сдерживанию темпов потребительского кредитования. Последние стали ускоряться в этом году после сильного падения в 2020 г. на фоне пандемии и действующих в связи с ней ограничений. Так, на протяжении всех летних месяцев число предоставляемых населению кредитов наличными обновляло рекорд, а в августе исторического максимума достиг еще и их объем. ЦБ в связи с этим предупреждал о рисках роста закредитованности населения и увеличения доли «плохих» долгов в портфеле банков.
Выступая в Совете Федерации 22 сентября председатель регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале 2021 г. Кроме того, доля потребительских ссуд на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время. В связи с этим Набиуллина попросила сенаторов принять закон, позволяющий ЦБ вводить количественные ограничения кредитов и займов, которые банки и микрофинансовые организации могут предоставить гражданам за определенный промежуток времени.
После этого президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять данный законопроект. 21 октября документ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении. Кроме того, для ограничения потребкредитования ЦБ уже дважды в этом году повысил банкам макропруденциальные надбавки по данному виду ссуд — 1 июля и 1 октября. Наконец, регулятор поднял ключевую ставку до рекордных с июля 2019 г. 7,5% годовых. Таким образом, с начала 2021 г. показатель вырос с исторически минимальных 4,25% годовых на 3,25 п. п.