Закон о праве ЦБ ограничивать кредитование одобрен в первом чтении
Госдума одобрила в первом чтении поправки в законодательство, позволяющие совету директоров Банка России ограничивать количество кредитов и займов, которые банки и микрофинансовые организации (МФО) могут предоставить гражданам за определенный период времени. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«В качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании решения совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения», — сказано в документе.
Мера не будет распространяться на ипотеку, ссуды под залог транспортного средства, а также кредиты, которые связаны с предпринимательской деятельностью. Вдобавок за банками и МФО могут закрепить обязанность информировать клиентов о введенных ЦБ ограничениях.
Предполагается, что изменения позволят предотвратить накопление рисков заемщиками и замедлить высокие темпы роста необеспеченного потребкредитования. При окончательном одобрении нормы вступят в силу с начала 2022 г.
Законопроект, позволяющий совету директоров ЦБ устанавливать предельное количество выдаваемых за определенный период времени потребительских кредитов, был внесен на рассмотрение в Госдуму в марте. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на высокие темпы роста выдачи подобных ссуд и предупреждала, что это может привести к увеличению долговой нагрузки населения и уровня закредитованности граждан. Так, выступая в Совете Федерации 22 сентября, она рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время.
Ранее правительство России поддержало законопроект, однако заявило о необходимости внести в него правки. В частности, власти сказали убрать дифференцированный подход к различным банкам при введении ограничений, а также вернуть норму о предварительных консультациях с правительством. Вдобавок в отзыве правительства на документ говорилось о необходимости «конкретизировать положения законопроекта в части распространения его действия исключительно на сектор необеспеченного потребительского кредитования». 1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять данный законопроект.