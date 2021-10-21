Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Закон о праве ЦБ ограничивать кредитование одобрен в первом чтении

Ведомости

Госдума одобрила в первом чтении поправки в законодательство, позволяющие совету директоров Банка России ограничивать количество кредитов и займов, которые банки и микрофинансовые организации (МФО) могут предоставить гражданам за определенный период времени. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

«В качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании решения совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения», — сказано в документе.

Мера не будет распространяться на ипотеку, ссуды под залог транспортного средства, а также кредиты, которые связаны с предпринимательской деятельностью. Вдобавок за банками и МФО могут закрепить обязанность информировать клиентов о введенных ЦБ ограничениях.

Предполагается, что изменения позволят предотвратить накопление рисков заемщиками и замедлить высокие темпы роста необеспеченного потребкредитования. При окончательном одобрении нормы вступят в силу с начала 2022 г. 

Законопроект, позволяющий совету директоров ЦБ устанавливать предельное количество выдаваемых за определенный период времени потребительских кредитов, был внесен на рассмотрение в Госдуму в марте. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на высокие темпы роста выдачи подобных ссуд и предупреждала, что это может привести к увеличению долговой нагрузки населения и уровня закредитованности граждан. Так, выступая в Совете Федерации 22 сентября, она рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время. 

Ранее правительство России поддержало законопроект, однако заявило о необходимости внести в него правки. В частности, власти сказали убрать дифференцированный подход к различным банкам при введении ограничений, а также вернуть норму о предварительных консультациях с правительством. Вдобавок в отзыве правительства на документ говорилось о необходимости «конкретизировать положения законопроекта в части распространения его действия исключительно на сектор необеспеченного потребительского кредитования». 1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять данный законопроект.

Ранее по теме: В России впервые с мая зафиксировали снижение выдачи кредитов наличными

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных