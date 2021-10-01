Путин поручил до зимы разрешить ЦБ ограничивать объем кредитования в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять закон, позволяющий Центробанку устанавливать предельное число потребительских ссуд, которые кредитные и микрофинансовые организации могут выдать за определенный промежуток времени. Перечень поручений главы государства, утвержденных по итогам совещания по экономическим вопросам, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Государственной думой федерального собрания РФ и Банком России обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели», — сказано в документе.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Законопроект, позволяющий совету директоров ЦБ устанавливать предельное количество выдаваемых за определенный период времени потребительских кредитов, был внесен на рассмотрение в Госдуму в марте. Набиуллина неоднократно указывала на высокие темпы роста выдачи подобных ссуд и предупреждала, что это может привести к увеличению долговой нагрузки населения и уровня закредитованности. Так, выступая в Совете Федерации 22 сентября, глава ЦБ рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время.
29 сентября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект об ограничении выдачи потребкредитов может быть принят в первом чтении уже в октябре. Он допустил, что документ вступит в силу с 2022 г.
До этого правительство поддержало документ, однако заявило о необходимости внести в него поправки. В частности, власти сказали убрать дифференцированный подход к различным банкам при введении ограничений, а также вернуть норму о предварительных консультациях с правительством. Также в отзыве правительства говорилось о необходимости «конкретизировать положения законопроекта в части распространения его действия исключительно на сектор необеспеченного потребительского кредитования».