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Путин поручил до зимы разрешить ЦБ ограничивать объем кредитования в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять закон, позволяющий Центробанку устанавливать предельное число потребительских ссуд, которые кредитные и микрофинансовые организации могут выдать за определенный промежуток времени. Перечень поручений главы государства, утвержденных по итогам совещания по экономическим вопросам, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Государственной думой федерального собрания РФ и Банком России обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели», — сказано в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 

Законопроект, позволяющий совету директоров ЦБ устанавливать предельное количество выдаваемых за определенный период времени потребительских кредитов, был внесен на рассмотрение в Госдуму в марте. Набиуллина неоднократно указывала на высокие темпы роста выдачи подобных ссуд и предупреждала, что это может привести к увеличению долговой нагрузки населения и уровня закредитованности. Так, выступая в Совете Федерации 22 сентября, глава ЦБ рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время. 

29 сентября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект об ограничении выдачи потребкредитов может быть принят в первом чтении уже в октябре. Он допустил, что документ вступит в силу с 2022 г. 

До этого правительство поддержало документ, однако заявило о необходимости внести в него поправки. В частности, власти сказали убрать дифференцированный подход к различным банкам при введении ограничений, а также вернуть норму о предварительных консультациях с правительством. Также в отзыве правительства говорилось о необходимости «конкретизировать положения законопроекта в части распространения его действия исключительно на сектор необеспеченного потребительского кредитования».

Ранее по теме: ЦБ может начать ограничивать число выдаваемых потребкредитов в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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