ЦБ может начать ограничивать число выдаваемых потребкредитов в 2022 году

В первом чтении документ могут принять уже в октябре этого года. В пресс-службе ЦБ уточнили, что инициатива предусматривает ограничения только по необеспеченным потребительским кредитам, выданным не для предпринимательской деятельности. Таким образом, на ипотеку и ссуды на покупку автомобилей норма распространяться не будет.