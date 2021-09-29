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ЦБ может начать ограничивать число выдаваемых потребкредитов в 2022 году

Ведомости

Законопроект, который позволит Банку России устанавливать предельное количество выдаваемых кредитными организациями гражданам необеспеченных ссуд, может вступить в силу с 2022 г., сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В первом чтении документ могут принять уже в октябре этого года. В пресс-службе ЦБ уточнили, что инициатива предусматривает ограничения только по необеспеченным потребительским кредитам, выданным не для предпринимательской деятельности. Таким образом, на ипотеку и ссуды на покупку автомобилей норма распространяться не будет.

Регулятор планирует устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов рискованных займов в общем портфеле банка или микрофинансовых организаций (МФО). Ограничить могут, например, число кредитов, предоставляемых гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Период действия подобных решений будет определять совет директоров ЦБ в зависимости от ситуации на рынке.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в конце марта этого года. Накануне «Интерфакс» сообщил, что правительство поддержало документ, но заявило о необходимости внести в него ряд поправок. В частности, власти сказали убрать дифференцированный подход к различным банкам, а также вернуть норму о предварительных консультациях с правительством.

Также в отзыве правительства сказано о необходимости «конкретизировать положения законопроекта в части распространения его действия исключительно на сектор необеспеченного потребительского кредитования».

Регулятор хочет ужесточить потребительское кредитование в России на фоне высоких темпов роста выдачи. Так, на протяжении трех летних месяцев число предоставленных населению необеспеченных ссуд обновляло исторические рекорды. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что подобная ситуация несет риски закредитованности населения и ведет к ситуации, когда люди не смогут обслуживать долги.

Ранее по теме: В Госдуму внесен законопроект о праве ЦБ ограничивать кредитование

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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