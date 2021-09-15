Россияне третий месяц подряд взяли рекордное число потребкредитов
Российские банки в августе предоставили гражданам 1,82 млн нецелевых потребительских кредитов, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1991 г. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), располагающего данными о примерно 97% заемщиков страны (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Банки выдают россиянам рекордное число кредитов наличными третий месяц подряд. Так, в июле граждане получили 1,69 млн подобных ссуд, а в июне — 1,67 млн. Впервые максимум с декабря 2019 и 2020 г. (1,44 млн кредитов) был зафиксирован в стране в марте, когда банки предоставили клиентам 1,6 млн потребительских ссуд. В апреле показатель достиг 1,67 млн, однако в мае чуть снизился — до 1,58 млн.
В годовом выражении объем выдачи кредитов наличными в августе 2021 г. увеличился более чем на 28%. Рост к июлю составил 8%.
«Россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года. Поэтому с учетом других факторов, которые привели к общему росту кредитования в стране, рекорд был снова обновлен», — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в августе кредитов наличными, наибольший рост выдач по сравнению с июлем зафиксирован в Ленинградской области (13%), Санкт-Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), Иркутской области и Красноярском крае (по 10%). Больше всего подобных кредитов в последний месяц лета банки выдали в Москве (121 300), Московской области (105 900), Краснодарском крае (67 700), Санкт-Петербурге (60 000) и Свердловской области (57 400).
В целом в январе-августе текущего года российские банки выдали населению 12,5 млн потребкредитов. Это на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
10 сентября в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при продолжении быстрого роста сегмента необеспеченного потребительского кредитования в стране регулятор может принять дополнительные макропруденциальные меры для «охлаждения» рынка. В этом году ЦБ уже дважды повышал банкам макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам — с 1 июля и 1 октября. Суть подобных мер в том, что они не запрещают выдавать ссуды заемщикам, в том числе тем, что имеют высокую долговую нагрузку, однако увеличивают для банков стоимость кредитов: те вынуждены создавать под займы большие резервы.