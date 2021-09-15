Россияне третий месяц подряд взяли рекордное число потребкредитов

10 сентября в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при продолжении быстрого роста сегмента необеспеченного потребительского кредитования в стране регулятор может принять дополнительные макропруденциальные меры для «охлаждения» рынка. В этом году ЦБ уже дважды повышал банкам макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам — с 1 июля и 1 октября. Суть подобных мер в том, что они не запрещают выдавать ссуды заемщикам, в том числе тем, что имеют высокую долговую нагрузку, однако увеличивают для банков стоимость кредитов: те вынуждены создавать под займы большие резервы.