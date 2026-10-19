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Бастрыкин: два дрона при атаке на колледж в ЛНР работали через Starlink

Анна Виноградова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

При атаке на колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) два украинских беспилотника использовали систему спутниковой связи Starlink. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«ВСУ использовали не менее семи БПЛА моделей Fire Point-1, Fire Point-2, "Сичень" и RZ-100, два из которых работали через систему спутниковой связи Starlink», – сообщил глава ведомства.

В ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате погибли 21 человек, более 40 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По версии следствия, к организации атаки причастны командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко и командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем Андрей Клименко. Им заочно предъявлены обвинения, фигуранты объявлены в международный розыск.

18 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии у Украины доступа к военной системе Starshield. Он пояснил, что Starlink является коммерческим продуктом, тогда как Starshield предназначена для военных задач. По словам Рубио, Киев запрашивал доступ к военной системе для ударов по территории России, но пока не получил его.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неполном восстановлении работы Starlink для ВСУ. По его словам, скорость спутниковой связи постепенно увеличивается, однако еще не вернулась к прежним показателям.

15 октября The Telegraph сообщила об отмене украинскими военными ряда операций с беспилотниками из-за перебоев в работе спутниковой связи. По словам военнослужащих ВСУ, при полетах на высокой скорости связь с дронами пропадала на 10–20 секунд, что осложняло управление аппаратами.

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