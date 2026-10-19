Бастрыкин: два дрона при атаке на колледж в ЛНР работали через Starlink

18 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии у Украины доступа к военной системе Starshield. Он пояснил, что Starlink является коммерческим продуктом, тогда как Starshield предназначена для военных задач. По словам Рубио, Киев запрашивал доступ к военной системе для ударов по территории России, но пока не получил его.