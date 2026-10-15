Telegraph: ВСУ отменяют операции с дронами из-за перебоев со Starlink

По данным издания, операторы беспилотников столкнулись с потерей связи продолжительностью от 10 до 20 секунд при полетах на высокой скорости. Из-за этого военные теряют контроль над аппаратами, которые становятся более уязвимыми для поражения. В результате некоторые операции пришлось отменить.