Telegraph: ВСУ отменяют операции с дронами из-за перебоев со Starlink
Украинские военные вынуждены отменять операции с использованием беспилотников из-за ограничений в работе спутниковой связи Starlink. Перебои затронули управление дронами и их применение для ударов по целям, сообщает The Telegraph со ссылкой на военнослужащих 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ.
По данным издания, операторы беспилотников столкнулись с потерей связи продолжительностью от 10 до 20 секунд при полетах на высокой скорости. Из-за этого военные теряют контроль над аппаратами, которые становятся более уязвимыми для поражения. В результате некоторые операции пришлось отменить.
Ограничения затронули военную версию спутниковой системы Starshield, используемую для управления беспилотниками. Проблемы со связью осложнили проведение ударов средней дальности и применение дронов-перехватчиков для противодействия российским воздушным атакам.
14 октября бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о сбоях Starlink при движении на скорости свыше 160 км/ч. По его словам, ограничения привели к срыву нескольких военных операций. Он предположил, что SpaceX могла ввести их по запросу администрации президента США Дональда Трампа.
Позднее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ограничения скорости и режимов использования Starshield устанавливают Пентагон и президент США. По его словам, Starlink предназначен для гражданских и оборонительных задач и не должен применяться для наступательных операций.
13 октября Politico сообщило о возможном прекращении передачи американских разведданных Украине и отключении Starlink. Бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси допустил, что Трамп может надавить на Маска, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.