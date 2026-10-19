Силы ПВО сбили 149 беспилотников над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, Татарстана, Удмуртии и Крыма.
С вечера 18 октября Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Саранска, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Перми («Большое Савино»), Геленджика.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью над одним городским округом и 11 районами Воронежской области были сбиты 18 беспилотников. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.