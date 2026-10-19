МВД: мошенники похитили у женщины в Москве рекордные 450 млн рублей

16 октября начальник профильного отдела столичного главка МВД Эдуард Киреев сообщил, что ущерб от дистанционных хищений в Москве за девять месяцев 2026 г. достиг 33 млрд руб. Из этой суммы удалось возместить 11 млрд руб., в том числе 8 млрд руб. за счет ареста имущества. Доля дистанционных хищений среди преступлений в столице сократилась с 50% в 2024 г. до 26,4% в 2026 г.