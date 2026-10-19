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Главная / Общество /

МВД: мошенники похитили у женщины в Москве рекордные 450 млн рублей

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Рекордная сумма, похищенная кибермошенниками у одного человека в Москве, составила 450 млн руб. Жертвой злоумышленников стала женщина, сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

По словам Кононенко, работа по противодействию кибермошенничеству ведется с 2019 г. За это время фиксировались случаи хищения нескольких сотен миллионов рублей. «Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей», – отметил он.

16 октября начальник профильного отдела столичного главка МВД Эдуард Киреев сообщил, что ущерб от дистанционных хищений в Москве за девять месяцев 2026 г. достиг 33 млрд руб. Из этой суммы удалось возместить 11 млрд руб., в том числе 8 млрд руб. за счет ареста имущества. Доля дистанционных хищений среди преступлений в столице сократилась с 50% в 2024 г. до 26,4% в 2026 г.

17 сентября МВД отчиталось о сокращении числа киберпреступлений в России на 32% за январь – август по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Количество IT-мошенничеств снизилось на 29%, дистанционных краж – на 19,7%.

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