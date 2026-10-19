США закупили ракеты PrSM почти на $550 млн без анонса Пентагона
Сухопутные войска США в 2026 г. закупили дальнобойные ракеты PrSM базовой модификации почти на $550 млн без привычного сообщения Пентагона о крупном контракте. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
Военные заказали партию ракет в марте. С учетом доработок объем финансирования достиг $539 млн. Еще около $9,8 млн добавили к прежним контрактам.
Закупки шли через действующий многолетний контракт с Lockheed Martin. Производственный цикл PrSM занимает около трех лет, поэтому поставки новой партии начнутся только в конце 2028 г. На 2027 финансовый год войска запросили почти $1,92 млрд на 1134 ракеты, всего США планируют приобрести 3986 ракет базовой модификации.
В сентябре Пентагон сообщил о контракте на $1,2 млрд на ракеты PrSM второго поколения, способные поражать движущиеся морские цели.
4 августа Reuters писало со ссылкой на источники, что США израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности, включая тактические ракеты ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM).