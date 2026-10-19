США закупили ракеты PrSM почти на $550 млн без анонса Пентагона

Закупки шли через действующий многолетний контракт с Lockheed Martin. Производственный цикл PrSM занимает около трех лет, поэтому поставки новой партии начнутся только в конце 2028 г. На 2027 финансовый год войска запросили почти $1,92 млрд на 1134 ракеты, всего США планируют приобрести 3986 ракет базовой модификации.