В Госдуму внесен законопроект о праве ЦБ ограничивать кредитование
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его первый заместитель Игорь Дивинский внесли в нижнюю палату парламента законопроект, в соответствии с которым Центробанк получит право ограничивать количество выдаваемых российскими банками необеспеченных кредитов. Норма коснется также микрофинансовых организаций (МФО).
«Целью проекта федерального закона является введение дополнительного макропруденциального инструмента, действие которого будет направлено на предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно законопроекту, решать, какую долю кредитов определенного вида и за какой период времени от общего квартального объема таковых банк может выдать заемщикам, будет совет директоров ЦБ. Данные нормы направлены на займы, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Исключением являются кредиты на покупку жилья и те, обязательства по которым обеспечены залогом автомобиля.
Отмечается, что размер ограничений может варьироваться в зависимости от характеристик кредитов, вида МФО и банковских лицензий, а также наличия у банка статуса системно значимой кредитной организации. При несоблюдении наложенных ограничений регулятор может ввести в отношении банка или МФО повышенные значения надбавок к коэффициентам риска.
Ранее аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) посчитали, что в 2020 г. российские банки выдали гражданам 14,6 млн потребительских кредитов, что более чем на четверть меньше значения 2019 г. Объемы кредитования не восстановились до докризисного уровня до сих пор. Так, по итогам февраля россияне смогли получить 1,15 млн потребкредитов, что на 11,3% меньше, чем в тот же месяц 2020 г.