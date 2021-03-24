В Госдуму внесен законопроект о праве ЦБ ограничивать кредитование

Ранее аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) посчитали, что в 2020 г. российские банки выдали гражданам 14,6 млн потребительских кредитов, что более чем на четверть меньше значения 2019 г. Объемы кредитования не восстановились до докризисного уровня до сих пор. Так, по итогам февраля россияне смогли получить 1,15 млн потребкредитов, что на 11,3% меньше, чем в тот же месяц 2020 г.