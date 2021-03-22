Средний размер потребкредита в России обновил максимум
Средний размер потребительских кредитов, которые российские банки выдали россиянам в феврале, составил 264,8 тыс. руб., что на 32,7% больше показателя, зафиксированного в том же месяце 2020 г., сообщили аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил, что текущее значение является максимальным за все время наблюдений.
Эксперт обратил внимание на то, что рост среднего размера потребкредита наблюдается на фоне общего снижения объема выдачи таковых. По данным бюро, в феврале гражданам удалось взять 1,15 млн кредитов, что на 11,3% меньше, чем годом ранее.
«Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Поэтому потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на высоком уровне. Соответственно, таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы», — сказал Викулин.
Персональный кредитный рейтинг отражает надежность заемщика на основе его кредитной истории. Максимальной оценкой здесь является 850 баллов, минимальной — 300. По данным НБКИ, средний ПКР по потребкредитам в феврале составил 631 балл. Это на 1 балл меньше, чем требуется для получения кредита на сумму от 100 до 300 тыс. руб.
Самый большой средний размер потребкредита среди 30 регионов-лидеров по объемам потребкредитования зафиксирован в Москве — 537,2 тыс. руб. В топ-5 вошли также Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО — Югра и Ленинградская область — 416,2 тыс. руб., 367,4 тыс. руб., 335,2 тыс. руб. и 262,1 тыс. руб. соответственно. Наименьшие показатели отмечены в Саратовской области и Алтайском крае — 174,6 тыс. руб. и 150,9 тыс. руб. соответственно.
Наибольший годовой рост среднего размера потребкредита в России в феврале зафиксирован в Московской (+29,8%) и Воронежской (+22,8%) областях, в Москве (+20,3%), Самарской области (+19,9%) и Татарстане (+19,9%). Меньше всего показатель вырос за год в Приморском крае и Волгоградской области — 1,5% и 8,9% соответственно.
При этом по сравнению с январем средний размер потребкредита в феврале вырос на 17,7%, посчитали в НБКИ. В первый месяц года показатель составил 225 тыс. руб.