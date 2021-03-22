Средний размер потребкредита в России обновил максимум

Средний размер потребительских кредитов, которые российские банки выдали россиянам в феврале, составил 264,8 тыс. руб., что на 32,7% больше показателя, зафиксированного в том же месяце 2020 г., сообщили аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил, что текущее значение является максимальным за все время наблюдений.