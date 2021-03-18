Аналитики назвали регионы России с наибольшими размерами ипотечных кредитов

В конце января Банк России отчитался, что объем долговых обязательств россиян по ипотечным кредитам перед банками к 1 января 2021 г. впервые в истории превысил 9 трлн руб. В целом в 2020 г. на фоне рекордного снижения ипотечных ставок после ввода льготной программы на покупку жилья в новостройках под фиксированные 6,5% банки выдали гражданам 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн руб.