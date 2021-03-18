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Аналитики назвали регионы России с наибольшими размерами ипотечных кредитов

Ведомости

Средний размер ипотечного кредита в России в феврале достиг рекордной суммы в 2,92 млн руб., сообщили аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом наибольшие показатели зафиксированы в Москве, ее области и Санкт-Петербурге.

«В феврале 2021 г. самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов России — лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (6,41 млн. руб.), Московской области (4,67 млн. руб.), Санкт-Петербурге (3,87 млн. руб.), а также в Приморском крае (3,36 млн. руб.) и Ленинградской области (3,22 млн. руб.)»,— рассказали эксперты.

По сравнению с февралем 2020 г. средний размер ипотечного кредита в России увеличился на 14,6%. Самый высокий рост зафиксирован в Воронежской и Тюменской областях — 24% и 21,6% соответственно. Далее следуют Подмосковье и Москва — 21,6% и 21,1% соответственно. В топ-5 также попала Самарская область с годовым увеличением рассматриваемого показателя в 20,2%.

Самый маленький размер ипотечного кредита отмечен в Алтайском крае — 1,79 млн руб. Годовой прирост этой суммы там составил всего 1%, что является наименьшим показателем среди всех изученных регионов. Также низкие суммы ипотеки зафиксированы в Челябинской (1,81 млн руб.), Кировской (1,91 млн руб.), Кемеровской областях (2,1 млн руб.) и Пермском крае (2,12 млн руб.).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин пояснил, что росту среднего размера ипотечного кредита в России способствует снижение ставок по кредитам. Они, в свою очередь, привлекли на рынок клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки, а таким потребителям банки дают займы на более высокие суммы.

В конце января Банк России отчитался, что объем долговых обязательств россиян по ипотечным кредитам перед банками к 1 января 2021 г. впервые в истории превысил 9 трлн руб. В целом в 2020 г. на фоне рекордного снижения ипотечных ставок после ввода льготной программы на покупку жилья в новостройках под фиксированные 6,5% банки выдали гражданам 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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