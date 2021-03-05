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ЦБ назвал регионы с самыми высокими ставками по ипотеке

Ведомости

Чеченская Республика лидирует среди всех регионов России по размеру средней ставки по ипотеке. В январе этого года она составила 8,06% при том, что средний показатель по всей стране был на уровне 7,23%, следует из информационного бюллетеня Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

«Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК (ипотечный жилищный кредит), предоставленным в рублях, в январе 2021 года снизилась до 7,23% против 7,36% в декабре 2020 года (в январе 2020 года ставка составляла 8,79%). Максимальная средневзвешенная ставка по ИЖК наблюдалась в Чеченской Республике (8,06%), минимальная — в Чукотском автономном округе (4,98%)» — рассказал регулятор.

В топ-5 антирейтинга вошли также Республика Ингушетия, где ставка составила 8,03%, Тыва (7,99%), а также Севастополь и Крым — 7,9% и 7,7% соответственно. 

В январе банки предоставили населению 95,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 259,5 млрд руб. На Чечню пришелся 621 жилищный займ на сумму в 608 млн руб. Объем выданных кредитов в Ингушетии составил 89 млн руб., в Тыве — 425 млн руб., в Севастополе и Крыму — 348 млн руб. и 989 млн руб. соответственно. 

К февралю объем долговых обязательств населения по ипотечным кредитам в России превысил 9 трлн руб. Из них в Чечне — более 9 млрд руб., Ингушетии — почти 2 млрд руб., Тыве — 16,3 млрд руб., Севастополе и Крыму — 9,3 млрд руб. и свыше 25 млрд руб. соответственно. 

Ипотечные ставки в России падали в 2020 г. на фоне проведения ЦБ мягкой денежно-кредитной политики. Так, в прошлом году регулятор опустил показатель ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых. Кроме того, была введена льготная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Наконец, в стране действуют и постоянные льготные программы, включая «Дальневосточную ипотеку» под 2%.

Ранее по теме: Долги населения по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных