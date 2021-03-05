ЦБ назвал регионы с самыми высокими ставками по ипотеке

Ипотечные ставки в России падали в 2020 г. на фоне проведения ЦБ мягкой денежно-кредитной политики. Так, в прошлом году регулятор опустил показатель ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых. Кроме того, была введена льготная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Наконец, в стране действуют и постоянные льготные программы, включая «Дальневосточную ипотеку» под 2%.