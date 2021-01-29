Долги населения по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей

В 2020 г. российские банки выдали россиянам 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн руб., что является рекордом за всю историю рынка, сообщили ранее аналитики «Дом.РФ». Этому способствовали снижение ставок по кредитам на фоне понижения регулятором ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых и запуск льготной программы на приобретение жилья в новостройках по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых.