Долги населения по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей
Объем долговых обязательств населения по ипотечным кредитам перед банками к 1 января 2021 г. составил 9,08 трлн руб., следует из статистики Банка России. Показатель впервые превысил порог в 9 трлн.
Таким образом, сумма задолженности граждан по ипотеке за год выросла более чем на 21%. На 1 января 2020 г. она была 7,49 трлн руб.
В 2020 г. российские банки выдали россиянам 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн руб., что является рекордом за всю историю рынка, сообщили ранее аналитики «Дом.РФ». Этому способствовали снижение ставок по кредитам на фоне понижения регулятором ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых и запуск льготной программы на приобретение жилья в новостройках по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых.
Месячный прирост долговых обязательств россиян по ипотеке в декабре также обновил исторический максимум, составив 560,5 млрд руб. Всего граждане получили 211,8 тыс. займов на приобретение жилья. Это чуть ниже рекордных 212,6 тыс., зафиксированных в октябре 2020 года.
Средневзвешенная ставка по ипотеке в России к началу 2021 г. составила 7,36%. Это заметно ниже 9%, зафиксированных в то же время прошлого года. Исторического минимума показатель достиг к 1 сентября 2020 г. — 7,16% годовых.