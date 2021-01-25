Россияне рефинансировали рекордное число ипотечных кредитов

Число рефинансированных кредитов за год выросло на 167%. В 2019 г. таковых было 88 тыс. Кроме того, с января по ноябрь 2020 г. доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов увеличилась до 13,7%. В тот же период годом ранее она была более чем в два раза меньше — с 6,8%.