Россияне рефинансировали рекордное число ипотечных кредитов
За прошлый год россияне рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму примерно в 600 млрд руб., что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, говорится в новом исследовании аналитического центра «Дом.РФ».
Число рефинансированных кредитов за год выросло на 167%. В 2019 г. таковых было 88 тыс. Кроме того, с января по ноябрь 2020 г. доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов увеличилась до 13,7%. В тот же период годом ранее она была более чем в два раза меньше — с 6,8%.
«Ее (доле рефинансирования. — прим. ред.) росту способствовали рекордно низкие ставки по всей линейке ипотечных продуктов. К концу 2020 г. ставка по рефинансированию опустилась ниже 8% по сравнению с 9,5–10% в среднем за 2019 г.», — пояснили аналитики.
Ставки рефинансирования снижались на фоне проведения Банком России мягкой денежно-кредитной политики во время вызванного пандемией коронавируса кризиса. Так, в прошлом году регулятор опустил значение ключевой ставки до исторического минимума в 4,25% годовых.
В итоге в связи со снижением ставок, а также реализации льготной ипотечной программы на приобретение жилья в новостройках по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых рекордно выросло общее число выданных ипотечных кредитов в России. Ранее аналитики «Дом.РФ» сообщили, что таковых было порядка 1,7 млн. Их совокупная сумма составила 4,3 трлн руб.