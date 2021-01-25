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Россияне рефинансировали рекордное число ипотечных кредитов

Ведомости

За прошлый год россияне рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму примерно в 600 млрд руб., что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, говорится в новом исследовании аналитического центра «Дом.РФ».

Число рефинансированных кредитов за год выросло на 167%. В 2019 г. таковых было 88 тыс. Кроме того, с января по ноябрь 2020 г. доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов увеличилась до 13,7%. В тот же период годом ранее она была более чем в два раза меньше — с 6,8%.

«Ее (доле рефинансирования. — прим. ред.) росту способствовали рекордно низкие ставки по всей линейке ипотечных продуктов. К концу 2020 г. ставка по рефинансированию опустилась ниже 8% по сравнению с 9,5–10% в среднем за 2019 г.», — пояснили аналитики. 

Ранее по теме: Большинство россиян устраивают жилищные условия

Ставки рефинансирования снижались на фоне проведения Банком России мягкой денежно-кредитной политики во время вызванного пандемией коронавируса кризиса. Так, в прошлом году регулятор опустил значение ключевой ставки до исторического минимума в 4,25% годовых. 

В итоге в связи со снижением ставок, а также реализации льготной ипотечной программы на приобретение жилья в новостройках по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых рекордно выросло общее число выданных ипотечных кредитов в России. Ранее аналитики «Дом.РФ» сообщили, что таковых было порядка 1,7 млн. Их совокупная сумма составила 4,3 трлн руб.

Ранее по теме: Выдача ипотеки в 2020 году достигла рекордных 4.3 трлн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных