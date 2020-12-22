Большинство россиян устраивают жилищные условия

Причем почти половина из них приобрели квартиры и дома самостоятельно, 48,4% получили жилище в наследство, у 8,3% оно находится в ипотеке. При этом собственники в большинстве своем оценивают свои жилищные условия как вполне приемлемые. Очень хорошими их назвали 8%, просто хорошими – свыше трети (38,8%), без малого половина респондентов сочла их средними. Лишь 5,7% опрошенных считают свои условия проживания плохими, 2,9% – очень плохими.