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Большинство россиян устраивают жилищные условия

По данным нового опроса, не удовлетворен своими жилищными условиями лишь каждый десятый
Михаил Сидоров
Андрей Гордеев / Ведомости

Многие российские граждане имеют собственное жилье и в целом удовлетворены существующими жилищными условиями, показало исследование качества жизни россиян, которое совместно провели СК «Росгосстрах жизнь» и банк «Открытие». Более 80% участников опроса заявили, что располагают собственным жильем. Это согласуется с данными прошлогоднего опроса ВЦИОМа и Дом.РФ, который показал, что собственным жильем располагает около 86% населения.

Причем почти половина из них приобрели квартиры и дома самостоятельно, 48,4% получили жилище в наследство, у 8,3% оно находится в ипотеке. При этом собственники в большинстве своем оценивают свои жилищные условия как вполне приемлемые. Очень хорошими их назвали 8%, просто хорошими – свыше трети (38,8%), без малого половина респондентов сочла их средними. Лишь 5,7% опрошенных считают свои условия проживания плохими, 2,9% – очень плохими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных