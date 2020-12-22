Большинство россиян устраивают жилищные условия

Большинство россиян устраивают жилищные условияПо данным нового опроса, не удовлетворен своими жилищными условиями лишь каждый десятый
Многие российские граждане имеют собственное жилье и в целом удовлетворены существующими жилищными условиями, показало исследование качества жизни россиян, которое совместно провели СК «Росгосстрах жизнь» и банк «Открытие». Более 80% участников опроса заявили, что располагают собственным жильем. Это согласуется с данными прошлогоднего опроса ВЦИОМа и Дом.РФ, который показал, что собственным жильем располагает около 86% населения.
Причем почти половина из них приобрели квартиры и дома самостоятельно, 48,4% получили жилище в наследство, у 8,3% оно находится в ипотеке. При этом собственники в большинстве своем оценивают свои жилищные условия как вполне приемлемые. Очень хорошими их назвали 8%, просто хорошими – свыше трети (38,8%), без малого половина респондентов сочла их средними. Лишь 5,7% опрошенных считают свои условия проживания плохими, 2,9% – очень плохими.