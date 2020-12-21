Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Каждый пятый россиянин не имеет собственного жилья

Ведомости

19,5% россиян не имеют собственного жилья и снимают комнату или квартиру, говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». В опросе приняли участие 1503 человека, из них 48% мужчин и 52% женщин. 

По данным исследования, собственное жилье есть у 80,5% россиян. 48,4% купили жилье сами, 23,8% получили в наследство, 8,3% — взяли в ипотеку. 

Аналитики отметили, что 44,6% респондентов оценили свои жилищные условия как средние, 38,8% назвали их хорошими, 8% — очень хорошими. Плохими назвали свои жилищные условия 5,7% опрошенных, 2,9% — очень плохими. 

32% россиян заявили, что наличие собственного жилья является одним из ключевых признаков высокого качества жизни. Среди других ключевых признаков респонденты назвали высокий доход — 41,6% опрошенных — и доступ к качественной медицине — 70,4%. 

По данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), за восемь месяцев в России почти на четверть, с 27% в марте до 33% в ноябре, выросло количество россиян, считающих себя бедными. Такой динамики не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. В качестве причин своей бедности респонденты чаще всего называют низкие зарплаты (8%), рост цен и тарифов (7%), выход на пенсию (7%) и безработицу (5%). При этом большинство респондентов (52%) высказали уверенность, что человек может преодолеть бедность. А 40% россиян уверены, что у бедных нет возможности улучшить свое благосостояние.

Ранее по теме: Каждый третий россиянин считает себя бедным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных