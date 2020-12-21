Каждый пятый россиянин не имеет собственного жилья

По данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), за восемь месяцев в России почти на четверть, с 27% в марте до 33% в ноябре, выросло количество россиян, считающих себя бедными. Такой динамики не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. В качестве причин своей бедности респонденты чаще всего называют низкие зарплаты (8%), рост цен и тарифов (7%), выход на пенсию (7%) и безработицу (5%). При этом большинство респондентов (52%) высказали уверенность, что человек может преодолеть бедность. А 40% россиян уверены, что у бедных нет возможности улучшить свое благосостояние.