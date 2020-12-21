Каждый пятый россиянин не имеет собственного жилья
19,5% россиян не имеют собственного жилья и снимают комнату или квартиру, говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». В опросе приняли участие 1503 человека, из них 48% мужчин и 52% женщин.
По данным исследования, собственное жилье есть у 80,5% россиян. 48,4% купили жилье сами, 23,8% получили в наследство, 8,3% — взяли в ипотеку.
Аналитики отметили, что 44,6% респондентов оценили свои жилищные условия как средние, 38,8% назвали их хорошими, 8% — очень хорошими. Плохими назвали свои жилищные условия 5,7% опрошенных, 2,9% — очень плохими.
32% россиян заявили, что наличие собственного жилья является одним из ключевых признаков высокого качества жизни. Среди других ключевых признаков респонденты назвали высокий доход — 41,6% опрошенных — и доступ к качественной медицине — 70,4%.
По данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), за восемь месяцев в России почти на четверть, с 27% в марте до 33% в ноябре, выросло количество россиян, считающих себя бедными. Такой динамики не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. В качестве причин своей бедности респонденты чаще всего называют низкие зарплаты (8%), рост цен и тарифов (7%), выход на пенсию (7%) и безработицу (5%). При этом большинство респондентов (52%) высказали уверенность, что человек может преодолеть бедность. А 40% россиян уверены, что у бедных нет возможности улучшить свое благосостояние.