Выдача ипотеки в 2020 году достигла рекордных 4.3 трлн рублей

Так, в апреле 2020 г. в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, Банк России перешел к мягкой денежно-кредитной политике и постепенно снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. На фоне этого упала средняя ставка по жилищным займам — до 7,4% в ноябре против 9,19% в тот же месяц 2019 г. При этом ставка по кредитам на покупку готового жилья, обеспечивающим основной рост рынка, так как на них приходится 70% от объема выдачи, составила 8,1% (-1,4 п.п. к ноябрю 2019 г.).