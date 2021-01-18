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Выдача ипотеки в 2020 году достигла рекордных 4.3 трлн рублей

Ведомости

За прошлый год российские банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму в 4,3 млрд руб., что на 35% больше показателя 2019 г. в количественном эквиваленте и на 50% — в денежном, говорится в результатах исследования «Рынки жилья и ипотеки: предварительные итоги 2020 г.», подготовленном аналитическим центром «Дом.РФ».

«Главная причина роста — повышение доступности ипотечных кредитов за счет существенного снижения процентных ставок во всех сегментах ипотечного рынка», — пояснили эксперты. 

Так, в апреле 2020 г. в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, Банк России перешел к мягкой денежно-кредитной политике и постепенно снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. На фоне этого упала средняя ставка по жилищным займам — до 7,4% в ноябре против 9,19% в тот же месяц 2019 г. При этом ставка по кредитам на покупку готового жилья, обеспечивающим основной рост рынка, так как на них приходится 70% от объема выдачи, составила 8,1% (-1,4 п.п. к ноябрю 2019 г.). 

В то же время средняя ипотечная ставка на жилье в новостройке снизилась год к году на 2,9 п.п. — до 5,9%. Этому способствовал запуск в апреле 2020 г. льготной программы, позволяющей пока до 1 июля 2021 г. приобрести недвижимость по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Кроме того, на рынке также действовали другие льготные программы — «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

В «Дом.РФ» отметили, что несмотря на опасения, рекордный спрос на ипотеку в России не привел к образованию на рынке «пузыря». «Ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом рынка кредитования физических лиц», — подчеркнули аналитики. По их данным, доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в 2020 г. сохранилась на уровне начала 2020 года — 1,4%. При этом по другим розничным кредитам населению показатель за год вырос на 1,5 п.п. — до 8,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных