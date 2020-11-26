Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

ЦБ оценил риск возникновения «пузыря» рынке ипотеки

Ведомости

Возникновение «пузыря» на рынке ипотечного кредитования в краткосрочной перспективе является маловероятным, следует из «Обзора финансовой̆ стабильности» Банка России за II – III квартал 2020 г.

«Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости пока не характеризуется системными рисками. В краткосрочной перспективе риски возникновения ценового «пузыря» на ипотечном рынке маловероятны», — говорится в документе.

Регулятор пояснил, что для сбалансированного роста рынка жилой недвижимости и избежания возникновения ценового «пузыря» «темпы ввода новых жилых объектов должны соответствовать росту спроса на жилье». Кроме того, нельзя продлевать действие льготной ипотечной программы на приобретение квартиры в новостройке под 6,5% после ее окончания 1 июля 2021 г. Иначе на рынке может возникнуть дисбаланс, предупредил регулятор.

Ранее о риске снижения доступности жилья в России и возникновении на ипотечном рынке «пузыря» предупредила на выступлении в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что сейчас рост цен на жилье на первичном рынке опережает инфляцию и темпы увеличения доходов населения. Из обзора ЦБ следует, что в III квартале этого года индекс цен на первичном рынке недвижимости увеличился на 9,4% год к году, а на вторичном – 4,8%.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции заявила, что в случае, если «пузырь» на рынке все же возникнет, регулятор будет принимать меры, связанные с ограничением долговой нагрузки и повышением у банков буферов для того, чтобы в будущем поглощать убытки. Она отметила, что ЦБ и раньше стимулировал банки к ограничению уязвимостей и накоплению буферов. «Если понадобится, такую политику мы будем проводить и в будущем», — отметила она.

Ранее по теме: Набиуллина высказалась против постоянного действия программы льготной ипотеки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных