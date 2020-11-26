ЦБ оценил риск возникновения «пузыря» рынке ипотеки
Возникновение «пузыря» на рынке ипотечного кредитования в краткосрочной перспективе является маловероятным, следует из «Обзора финансовой̆ стабильности» Банка России за II – III квартал 2020 г.
«Текущая ситуация на рынке жилой недвижимости пока не характеризуется системными рисками. В краткосрочной перспективе риски возникновения ценового «пузыря» на ипотечном рынке маловероятны», — говорится в документе.
Регулятор пояснил, что для сбалансированного роста рынка жилой недвижимости и избежания возникновения ценового «пузыря» «темпы ввода новых жилых объектов должны соответствовать росту спроса на жилье». Кроме того, нельзя продлевать действие льготной ипотечной программы на приобретение квартиры в новостройке под 6,5% после ее окончания 1 июля 2021 г. Иначе на рынке может возникнуть дисбаланс, предупредил регулятор.
Ранее о риске снижения доступности жилья в России и возникновении на ипотечном рынке «пузыря» предупредила на выступлении в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что сейчас рост цен на жилье на первичном рынке опережает инфляцию и темпы увеличения доходов населения. Из обзора ЦБ следует, что в III квартале этого года индекс цен на первичном рынке недвижимости увеличился на 9,4% год к году, а на вторичном – 4,8%.
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции заявила, что в случае, если «пузырь» на рынке все же возникнет, регулятор будет принимать меры, связанные с ограничением долговой нагрузки и повышением у банков буферов для того, чтобы в будущем поглощать убытки. Она отметила, что ЦБ и раньше стимулировал банки к ограничению уязвимостей и накоплению буферов. «Если понадобится, такую политику мы будем проводить и в будущем», — отметила она.