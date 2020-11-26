ЦБ оценил риск возникновения «пузыря» рынке ипотеки

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции заявила, что в случае, если «пузырь» на рынке все же возникнет, регулятор будет принимать меры, связанные с ограничением долговой нагрузки и повышением у банков буферов для того, чтобы в будущем поглощать убытки. Она отметила, что ЦБ и раньше стимулировал банки к ограничению уязвимостей и накоплению буферов. «Если понадобится, такую политику мы будем проводить и в будущем», — отметила она.