Набиуллина высказалась против постоянного действия программы льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройке по фиксированной ставке 6,5% годовых является хорошей антикризисной мерой, но вводить ее на постоянной основе не стоит, заявила в ходе пресс-конференции председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина.
«Действительно, удачный очень антикризисный инструмент, но это, на мой взгляд, не повод делать его постоянным инструментом», — сказала она. «Но как антикризисный механизм мы, безусловно, поддерживаем продление ипотеки до середины следующего года», — добавила Набиуллина.
По ее словам, что в случае, если ипотечные кредиты будут постоянно выдавать по ставке ниже рыночной, для обеспечения цели по инфляции вблизи 4% ЦБ будет вынужден поддерживать более высокие ставки для других секторов кредитования. «Таких перекосов, конечно, не должно быть», — подчеркнула она. Также Набиуллина добавила, что регулятор пока не видит рисков «перегрева» на жилищном рынке, о котором ранее предупреждал директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Так, благодаря льготной программе людям стало проще приобретать жилье, заявила Набиуллина.
16 октября Минфин внес в правительство проект постановления о продлении данной льготной программы до 1 июля 2021 г. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что она будет продлена на указанный срок.
Программа льготной ипотеки под 6,5% распространяется на жилье в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в регионах. Первоначальный взнос по кредиту должен составлять не менее 15%. Оператором программы является «Дом.рф».