Набиуллина высказалась против постоянного действия программы льготной ипотеки

По ее словам, что в случае, если ипотечные кредиты будут постоянно выдавать по ставке ниже рыночной, для обеспечения цели по инфляции вблизи 4% ЦБ будет вынужден поддерживать более высокие ставки для других секторов кредитования. «Таких перекосов, конечно, не должно быть», — подчеркнула она. Также Набиуллина добавила, что регулятор пока не видит рисков «перегрева» на жилищном рынке, о котором ранее предупреждал директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Так, благодаря льготной программе людям стало проще приобретать жилье, заявила Набиуллина.