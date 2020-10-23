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Набиуллина высказалась против постоянного действия программы льготной ипотеки

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Программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройке по фиксированной ставке 6,5% годовых является хорошей антикризисной мерой, но вводить ее на постоянной основе не стоит, заявила в ходе пресс-конференции председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина.

«Действительно, удачный очень антикризисный инструмент, но это, на мой взгляд, не повод делать его постоянным инструментом», — сказала она. «Но как антикризисный механизм мы, безусловно, поддерживаем продление ипотеки до середины следующего года», — добавила Набиуллина.

По ее словам, что в случае, если ипотечные кредиты будут постоянно выдавать по ставке ниже рыночной, для обеспечения цели по инфляции вблизи 4% ЦБ будет вынужден поддерживать более высокие ставки для других секторов кредитования. «Таких перекосов, конечно, не должно быть», — подчеркнула она. Также Набиуллина добавила, что регулятор пока не видит рисков «перегрева» на жилищном рынке, о котором ранее предупреждал директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Так, благодаря льготной программе людям стало проще приобретать жилье, заявила Набиуллина.

16 октября Минфин внес в правительство проект постановления о продлении данной льготной программы до 1 июля 2021 г. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что она будет продлена на указанный срок. 

Программа льготной ипотеки под 6,5% распространяется на жилье в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в регионах. Первоначальный взнос по кредиту должен составлять не менее 15%. Оператором программы является «Дом.рф».

Ранее по теме: Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных