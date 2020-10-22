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Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года

Ведомости

Программа льготной ипотеки для новостроек под 6,5% годовых будет продлена до 1 июля 2021 г., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 г.», — сказал Мишустин. Он напомнил, что изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой. Она также помогла поддержать строительную отрасль.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством выступил с инициативой сохранить льготную ставку до 1 июля 2021 г. Сегодня рассмотрены необходимые для этого поправки в законодательство, рассказал премьер.

Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она действует при покупке жилья до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Изначально льготная ипотека была доступна для квартир стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит увеличили до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно, а в августе необходимый первоначальный взнос снизили с 20% до 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных