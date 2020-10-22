Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года

Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она действует при покупке жилья до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Изначально льготная ипотека была доступна для квартир стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит увеличили до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно, а в августе необходимый первоначальный взнос снизили с 20% до 15%.