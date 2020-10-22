Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года
Программа льготной ипотеки для новостроек под 6,5% годовых будет продлена до 1 июля 2021 г., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».
«Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 г.», — сказал Мишустин. Он напомнил, что изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой. Она также помогла поддержать строительную отрасль.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством выступил с инициативой сохранить льготную ставку до 1 июля 2021 г. Сегодня рассмотрены необходимые для этого поправки в законодательство, рассказал премьер.
Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она действует при покупке жилья до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Изначально льготная ипотека была доступна для квартир стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит увеличили до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно, а в августе необходимый первоначальный взнос снизили с 20% до 15%.