Объем выдачи льготной ипотеки может быть увеличен на 1 трлн рублей
Минфин внес в правительство проект постановления о продлении до 1 июля 2021 г. льготной программы, позволяющей взять в ипотеку жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, сообщила пресс-служба ведомства. В результате общий объем кредитов, которые смогут получить граждане, будет на 1,1 трлн руб. выше изначально запланированного.
Программа была запущена с 17 апреля текущего года с целью поддержки рыночного спроса на жилье, который снизился из-за введения режима самоизоляции и снижения доходов населения на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до конца октября 2020 г. включительно, а ее общий объем составит 900 млрд руб.
«К 1 ноября 2020 планируется выдать около 268 тыс. кредитов на сумму 800 млрд рублей. Продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб.» — сказано в сообщении Минфина.
По состоянию на 12 октября, банки заключили с гражданами 224,4 тыс. льготных ипотечных договоров на сумму 630,8 млрд руб., выдали 216,7 тыс. займов на 607,5 млрд руб. По оценкам Минфина, к 1 ноября объем выдачи вырастет до 268 тыс. кредитов на сумму 800 млрд руб.
Ранее, 12 октября, Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 г. Предполагалось, что финальный объем выдач по ней составит 2,8 трлн руб, что эквивалентно 877 000 кредитов. Однако позже, 14 октября, президент России Владимир Путин выступил с предложением о продлении программы до середины следующего года.
В соответствии с действующими условиями программы, она распространяется на жилье в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в регионах. Первоначальный взнос по кредиту должен составлять не менее 15%. Оператором программы является «Дом.рф».