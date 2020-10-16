Объем выдачи льготной ипотеки может быть увеличен на 1 трлн рублей

Программа была запущена с 17 апреля текущего года с целью поддержки рыночного спроса на жилье, который снизился из-за введения режима самоизоляции и снижения доходов населения на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до конца октября 2020 г. включительно, а ее общий объем составит 900 млрд руб.