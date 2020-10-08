ЦБ предупредил о рисках «перегрева» на ипотечном рынке

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в апреле этого года в рамках поддержки населения в связи с пандемией коронавируса. Официально она действует до 1 ноября 2020 г., однако в правительстве неоднократно поднимался вопрос о ее продлении. На фоне действия программы в России наблюдаются рост ипотечного кредитования и снижение средневзвешенной ставки по таким кредитам. Так, в августе этого года российские банки установили исторический рекорд по объему выдачи кредитов на покупку жилья – 393,3 млрд руб. Ставка при этом обновила исторический минимум, опустившись до 7,17% годовых.