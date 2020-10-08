ЦБ предупредил о рисках «перегрева» на ипотечном рынке
Если правительство России примет решение о продлении действия программы льготной ипотеки по ставке 6,5% на приобретение жилья в новостройках и об увеличении ее лимита, на рынке могут создаться риски «перегрева», рассказал в интервью «РИА Новостям» директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
«Конечно, если будет принято решение о продлении программы и увеличении лимита, то надо будет смотреть. Потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева», – сказал он. Данилов отметил, что по завершении льготной программы спрос и цены на жилье могут упасть. В случае, если этот момент совпадет с кризисом, когда у населения снизятся доходы, кредитные риски банков могут «существенно вырасти».
При этом пока ЦБ не видит рисков образования на рынке ипотеки «пузыря», о котором ранее предупреждал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Данилов заявил, что, по состоянию на начало сентября, общий объем ипотечных кредитов, выданных банками по льготной программе, составил около 400 млрд руб. при общем лимите в 900 млрд руб. «Это не так уж много с учетом того, что весь ипотечный кредитный портфель банков — около 8,5 триллиона рублей», – подчеркнул глава департамента.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в апреле этого года в рамках поддержки населения в связи с пандемией коронавируса. Официально она действует до 1 ноября 2020 г., однако в правительстве неоднократно поднимался вопрос о ее продлении. На фоне действия программы в России наблюдаются рост ипотечного кредитования и снижение средневзвешенной ставки по таким кредитам. Так, в августе этого года российские банки установили исторический рекорд по объему выдачи кредитов на покупку жилья – 393,3 млрд руб. Ставка при этом обновила исторический минимум, опустившись до 7,17% годовых.