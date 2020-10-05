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Силуанов заявил о планах добиваться дальнейшего снижения ипотечных ставок

Ведомости

Кабин будет добиваться дальнейшего снижения ипотечных ставок для возможности улучшения жилищных условий, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях.

«В целях улучшения жилищных условий будем добиваться последовательно снижения ставок по ипотеке», — сказал он (цитата по «Прайм»).

По предварительной оценке Дом.РФ и агентства Frank RG, в августе в России было выдано 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. Всего за восемь месяцев текущего года было выдано 895 000 ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн руб. (+26% год-к-году).

«Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, запущенной по поручению президента России, оператором которой является Дом.РФ. По нашим оценкам, в августе по ней выдано более 90% всех кредитов на первичном рынке», — говорил ранее руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг.

По данным мониторинга Дом.РФ, средневзвешенная ставка топ-15 ипотечных банков по кредитам на готовое жилье на конец августа составила 8,26% (-0,15 п. п. к июлю) и 8,02% по кредитам на квартиры в новостройках (-0,14 п. п.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных