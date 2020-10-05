Силуанов заявил о планах добиваться дальнейшего снижения ипотечных ставок

По предварительной оценке Дом.РФ и агентства Frank RG, в августе в России было выдано 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. Всего за восемь месяцев текущего года было выдано 895 000 ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн руб. (+26% год-к-году).