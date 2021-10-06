В России впервые с мая зафиксировали снижение выдачи кредитов наличными
Российские банки в сентябре выдали населению 1,99 млн кредитов наличными на общую сумму 632,8 млрд руб., что на 2,44 млрд и 1,57% соответственно меньше значений августа, говорится в исследовании аналитиков Frank RG (есть в распоряжении «Ведомостей»). Замедление потребкредитования в месячном выражении зафиксировано в стране впервые с мая. После этого на протяжении всех летних месяцев число предоставляемых ссуд данного вида обновляло рекорд, а в августе исторического максимума достиг еще и их объем: россияне получили 2,04 млн кредитов на 642,9 млрд руб.
Однако в годовом выражении необеспеченное кредитование в сентябре возросло почти на треть. Количество предоставленных гражданам ссуд увеличилось на 31,03%, а их объем — на 30,48%. Таким образом, говорить о замедлении рынка сейчас нельзя, полагают эксперты.
«Объемы выдачи в сентябре лишь незначительно уступили результатам августа, при этом остаются выше июньских и июльских выдач. А темпы роста выдач с начала года продолжают превышать докризисные показатели. Рынок не ощутил на себе влияния июльских надбавок, поскольку одновременно с ними был распущен буфер по потребительским кредитам, выданным до 1 апреля 2020 г.», — пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Накануне аналитики этого агентства сообщили, что высокая динамика на рынке кредитования сохранится в России минимум до конца текущего года.
Средний чек кредита наличными в России в сентябре вырос по сравнению с августом на 0,88% и составил примерно 318 200 руб. Такая месячная динамика зафиксирована впервые с июня. Однако в годовом выражении средний размер ссуды немного снизился — на 0,42%.
Общий объем выдачи розничных кредитов в стране вырос на 2,45% по сравнению с августом и на 14,47% в сопоставлении с первым осенним месяцем 2020 г. Банки предоставили населению ссуды на 1,25 трлн руб., что стало максимумом с июня этого года. Аналитики объяснили подобные показатели ростом ипотечного кредитования. Так, в сентябре граждане взяли 157 000 ссуд на покупку жилья на 487,4 млрд руб. — на 4,47 млрд и 9,78% больше, чем в августе.
Повышение спроса на ипотеку может быть связано с семейной ипотекой, по которой банки получили дополнительные лимиты выдач, полагает Доронкин. «Данный продукт стал популярным после расширения потенциального круга заемщиков за счет семей с одним ребенком, при этом максимальный размер кредита был сохранен на уровне льготной программы, действовавшей до 1 июля. В результате семейная ипотека стала особенно популярна у жителей Москвы», — сказал он.
Однако в годовом выражении ипотечное кредитование в России замедлилось. Так, сентябрьские показатели на 20,68% меньше, чем в сопоставимый месяц 2020 г., в количественном выражении и на 3,53% ниже в денежном. При этом средний чек по ипотеке вырос на 5,08% в месячном выражении и на 21,62% в годовом, достигнув 3,1 млн руб. Текущий средний размер жилищного кредита в России является рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2014 г.
Выдача автокредитов в сентябре сократилась на 3,47% в денежном и на 6,66% в количественном выражении по сравнению с августом, составив 96,6 млрд руб. и 80 000 штук соответственно. В годовом выражении первый из показателей вырос на 31,42%, а второй упал на 11,48% соответственно. Также в первый месяц осени население получило 662 300 POS-кредитов (-1,83% по сравнению с августом) на 31,5 млрд руб. (+0,27%). В годовом выражении рост составил 5,52 млрд и 17,48% соответственно.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно предупреждала о рисках из-за быстрых темпов роста потребительского кредитования в России. Выступая в Совете Федерации 22 сентября, она рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время. Все это, по словам главы ЦБ, может привести к увеличению долговой нагрузки населения и уровня закредитованности.
В связи с этим ЦБ уже дважды в этом году повышал банкам макропруденциальные надбавки по потребительским ссудам — 1 июля и 1 октября. Однако это пока не привело к существенному замедлению выдачи кредитов наличными. В связи с этим ЦБ просил принять законопроект, позволяющий совету директоров регулятора ограничивать количество ссуд, которые банки могут выдать гражданам за определенный период времени. В итоге 1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря текущего года обеспечить принятие данного законопроекта.