В России впервые с мая зафиксировали снижение выдачи кредитов наличными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно предупреждала о рисках из-за быстрых темпов роста потребительского кредитования в России. Выступая в Совете Федерации 22 сентября, она рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время. Все это, по словам главы ЦБ, может привести к увеличению долговой нагрузки населения и уровня закредитованности.