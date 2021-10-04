Аналитики усомнились в улучшении ситуации на рынке вкладов в России

В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса ЦБ стал снижать ключевую ставку. В итоге к июлю прошлого года она достигла исторически минимального уровня в 4,25% годовых и оставалась такой до марта 2021 г. На этом фоне банки стали снижать ставки по депозитам и столкнулись с оттоком средств населения со вкладов. Кроме того, начали расти инфляционные ожидания населения, объемы выдачи кредитов и цены на потребительские товары. Это привело к росту инфляции, которая в декабре превысила целевые 4%, а к августу 2021 г. достигла рекордных за пять лет 6,68%. Чтобы замедлить темпы роста потребительских цен, ЦБ стал повышать ключевую ставку. Вслед за ней начали расти и ставки по вкладам, ввиду чего банки теперь ожидают возвращения средств россиян на депозиты.