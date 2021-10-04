Аналитики усомнились в улучшении ситуации на рынке вкладов в России
Ситуация на рынке вкладов в России существенно не улучшится до конца 2021 г., так как даже при увеличении ставок вслед за повышением ключевой реальная доходность по депозитам будет отрицательной из-за высокой инфляции, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР.
«Ситуация на рынке вкладов до конца года существенно не улучшится, итоги августа не станут устойчивой тенденцией, а объем средств населения почти не изменится. Вряд ли переломит тренд и дальнейший рост ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой», — сказано в документе.
По данным НКР, в августе объем депозитов физических лиц вырос на 103 млрд руб., или 0,5% к июлю. Приток средств на срочные счета зафиксировали 132 кредитные организации, что стало максимумом с сентября 2020 г. В то же время отток отметил 161 банк — это минимальный показатель с начала этого года.
Совокупный прирост средств россиян в августе составил 45 млрд руб. после 123 млрд руб. в июне и 150 млрд руб. в июле. Аналитики пояснили, что подобная динамика обусловлена уменьшением остатков на текущих и накопительных счетах. Это частично связано с переводом денег с накопительных счетов на срочные на фоне возвращения доходности к допандемийным значениям. Однако обороты по текущим счетам остаются стабильно высокими — около 30% год к году, — «что косвенно может свидетельствовать о низкой склонности граждан к накоплению на фоне высокой инфляции», отметили в НКР. Эксперты предположили, что если бы россияне не получили порядка 200 млрд руб. социальных выплат в августе, то банки, скорее всего, зафиксировали бы снижение средств населения.
По мнению аналитиков, до конца 2021 г. Банк России повысит ключевую ставку минимум до 7,25% годовых. Сейчас она составляет 6,75%. Вслед за ней максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках вырастет до 6,8–7%. В третью декаду сентября она была 6,33%. При этом годовая инфляция по итогам 29 сентября составила 7,26%.
«Это означает, что реальная доходность большинства вкладов в текущих условиях является отрицательной либо близкой к нулю. В таких условиях граждане, вероятно, предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых, считая, что в будущем они подорожают еще больше, а доходность вкладов будет несоизмерима с увеличением цен», — говорится в комментарии НКР.
По мере увеличения доходности вкладов россияне будут постепенно перемещать туда средства со своих счетов. Однако заметного притока денег в банки до конца года не произойдет, спрогнозировали эксперты. По оценке НКР, по итогам 2021 г. объем остатков на счетах физлиц в банках вырастет не более чем на 2-3% после 4,2% в 2020 г.
По мнению аналитиков, изменение ситуации на рынке вкладов произойдет лишь в случае «стабильного торможения инфляции». Кроме того, необходимо, чтобы замедлились темпы роста потребительского кредитования. Сейчас же выдача необеспеченных ссуд находится на рекордном уровне: она обновляла максимум в июне, июле и августе. Подобная динамика на рынке кредитования сохранится в России минимум до конца года, полагают эксперты.
В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса ЦБ стал снижать ключевую ставку. В итоге к июлю прошлого года она достигла исторически минимального уровня в 4,25% годовых и оставалась такой до марта 2021 г. На этом фоне банки стали снижать ставки по депозитам и столкнулись с оттоком средств населения со вкладов. Кроме того, начали расти инфляционные ожидания населения, объемы выдачи кредитов и цены на потребительские товары. Это привело к росту инфляции, которая в декабре превысила целевые 4%, а к августу 2021 г. достигла рекордных за пять лет 6,68%. Чтобы замедлить темпы роста потребительских цен, ЦБ стал повышать ключевую ставку. Вслед за ней начали расти и ставки по вкладам, ввиду чего банки теперь ожидают возвращения средств россиян на депозиты.