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Ключевая ставка растет: куда вкладывать деньги

Как ужесточение денежно-кредитной политики может отразиться на настроениях инвесторов
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

С марта 2021 г. ключевая ставка поднялась с 4,25 до 6,5%. Так регулятор борется с ростом инфляции, к которому привело быстрое восстановление российской экономики после локдауна, вызванного пандемией. По оценкам ЦБ, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 г. и снизится до 4,0–4,5% в 2022 г.

Акции интереснее вкладов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных