Ключевая ставка растет: куда вкладывать деньги

С марта 2021 г. ключевая ставка поднялась с 4,25 до 6,5%. Так регулятор борется с ростом инфляции, к которому привело быстрое восстановление российской экономики после локдауна, вызванного пандемией. По оценкам ЦБ, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 г. и снизится до 4,0–4,5% в 2022 г.