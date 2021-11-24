Банкам раздали новые лимиты по госпрограмме льготной ипотеки

Условия по льготной программе на строительство частного жилья не отличаются от основной программы: максимальная ставка – до 7%, сумма кредита – до 3 млн руб. для всех регионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Ряд банков (Сбербанк, ВТБ) начали принимать заявки на получение кредита с конца октября.