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Банкам раздали новые лимиты по госпрограмме льготной ипотеки

Правда, лимита кредита в 3 млн руб. хватит в Подмосковье лишь на коробку
Вадим Арапов
Условия льготной программы на строительство частного жилья не отличаются от основной программы / Евгений Разумный / Ведомости

Банки получили от государства новые лимиты по льготной ипотеке в 7%, после того как программу распространили на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Ведомости» рассчитали, как распределились лимиты между банками, на основе данных Дом.РФ, оператора программы. Правительство увеличило финансирование по программе на 320 млрд руб. до 2,4 трлн.

Условия по льготной программе на строительство частного жилья не отличаются от основной программы: максимальная ставка – до 7%, сумма кредита – до 3 млн руб. для всех регионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Ряд банков (Сбербанк, ВТБ) начали принимать заявки на получение кредита с конца октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных