Банкам раздали новые лимиты по госпрограмме льготной ипотеки

Банкам раздали новые лимиты по госпрограмме льготной ипотекиПравда, лимита кредита в 3 млн руб. хватит в Подмосковье лишь на коробку
Банки получили от государства новые лимиты по льготной ипотеке в 7%, после того как программу распространили на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Ведомости» рассчитали, как распределились лимиты между банками, на основе данных Дом.РФ, оператора программы. Правительство увеличило финансирование по программе на 320 млрд руб. до 2,4 трлн.
Условия по льготной программе на строительство частного жилья не отличаются от основной программы: максимальная ставка – до 7%, сумма кредита – до 3 млн руб. для всех регионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Ряд банков (Сбербанк, ВТБ) начали принимать заявки на получение кредита с конца октября.
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