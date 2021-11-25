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Аналитики НКР верят в достижение рекордной прибыли банками и в 2022 году

Превысит ли результат рекорд этого года, будет зависеть от темпов роста бизнеса, уровня процентной маржи и стоимости риска
Вадим Арапов Софья Шелудченко
Давление на прибыль окажет постепенная переоценка срочных пассивов по более высоким ставкам, что негативно отразится на чистой процентной марже, а также более высокий уровень отчислений в резервы в сравнении с 2021 г. / Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2021 г. банковский сектор может заработать рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли, но и в следующем году банкам по силам повторить рекорд, говорится в обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). В 2022 г. агентство ожидает 2,4–2,7 трлн руб. Правда, превысит ли (в позитивном сценарии НКР) результат 2022 г. итоги текущего года будет зависеть от множества факторов – темпов роста бизнеса, уровня процентной маржи и стоимости риска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных