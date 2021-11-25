Аналитики НКР верят в достижение рекордной прибыли банками и в 2022 году

Аналитики НКР верят в достижение рекордной прибыли банками и в 2022 годуПревысит ли результат рекорд этого года, будет зависеть от темпов роста бизнеса, уровня процентной маржи и стоимости риска
По итогам 2021 г. банковский сектор может заработать рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли, но и в следующем году банкам по силам повторить рекорд, говорится в обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). В 2022 г. агентство ожидает 2,4–2,7 трлн руб. Правда, превысит ли (в позитивном сценарии НКР) результат 2022 г. итоги текущего года будет зависеть от множества факторов – темпов роста бизнеса, уровня процентной маржи и стоимости риска.
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