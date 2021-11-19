Доходность по вкладам в банках приближается к 9%Но для получения максимальной выгоды потребуется выполнить немало условий
К середине ноября максимальная доходность вкладов в ряде банков уже или превысила инфляцию, или даже достигла 9% годовых, но пока такую ставку можно получить на определенных условиях – успеть открыть депозит до определенного числа или, например, положить 1 млн руб. на три года.
Как минимум в двух банках – ВТБ и Дом.РФ – можно заработать 9% на вкладе. 17 ноября ВТБ повысил ставки по депозитам на 1,25 п. п., говорит его представитель: теперь максимальная ставка (с капитализацией процентов) у наиболее выгодного вклада – 7,5% (если через онлайн). Максимальная – 9%, но заработать ее можно только при соблюдении акционных условий (новые деньги, открытие вклада онлайн и до конца года, траты по карте).
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