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Доходность по вкладам в банках приближается к 9%

Но для получения максимальной выгоды потребуется выполнить немало условий
Вадим Арапов
Банки начали повышать ставки по депозитам еще в октябре прошлого года задолго до разворота ключевой ставки вверх / Андрей Гордеев / Ведомости

К середине ноября максимальная доходность вкладов в ряде банков уже или превысила инфляцию, или даже достигла 9% годовых, но пока такую ставку можно получить на определенных условиях – успеть открыть депозит до определенного числа или, например, положить 1 млн руб. на три года.

Как минимум в двух банках – ВТБ и Дом.РФ – можно заработать 9% на вкладе. 17 ноября ВТБ повысил ставки по депозитам на 1,25 п. п., говорит его представитель: теперь максимальная ставка (с капитализацией процентов) у наиболее выгодного вклада – 7,5% (если через онлайн). Максимальная – 9%, но заработать ее можно только при соблюдении акционных условий (новые деньги, открытие вклада онлайн и до конца года, траты по карте).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных