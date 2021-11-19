Доходность по вкладам в банках приближается к 9%

Как минимум в двух банках – ВТБ и Дом.РФ – можно заработать 9% на вкладе. 17 ноября ВТБ повысил ставки по депозитам на 1,25 п. п., говорит его представитель: теперь максимальная ставка (с капитализацией процентов) у наиболее выгодного вклада – 7,5% (если через онлайн). Максимальная – 9%, но заработать ее можно только при соблюдении акционных условий (новые деньги, открытие вклада онлайн и до конца года, траты по карте).